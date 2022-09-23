Глава чечни рамзан кадыров провел совещание с оперативным штабом по "специальной военной операции". Он заверил, что в чечне мобилизации не будет, потому что она и так "перевыполнила план" в войне против Украины в 3 раза.

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Сообщил о 20 тысячах мужчин, которые убивали украинцев

Сюжет, где говорит кадыров о мобилизации, вышел в вечернем выпуске на одном из пропагандистских каналов. По словам оккупанта, в войне против Украины уже поучаствовали 20 тысяч человек из чечни.

Чечня перевыполнила "спущенный план" на 254%, – заявил кадыров.

Однако неизвестно, о каком плане он говорит и утверждал ли его кто-то.

Мобилизация в чечне: смотрите видео

Протесты женщин

В столице чечни женщины пытались провести антивоенный митинг. Кадыров сообщил, что родственников 40 женщин, которые были инициаторами, уже мобилизовали и отправили в Украину.

Кадыров начал угрожать. Он заверил, что все, кто прийдет на митинги, получат мобилизованных детей и мужей. Более того – их будут отправлять "на передовую".

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