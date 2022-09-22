В россии мужчинам проводят дополнительные проверки
В частности, говорится об очередях в аэропортах и на пограничных пунктах пропуска. На кадрах российские граждане, подлежащие мобилизации, стремятся покинуть территорию страны. Впрочем, все не так легко, как им хотелось бы, – их дополнительно проверяют.
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Так, мужчин, вылетающих из россии, проверяют дополнительно. Такие действия проводят аэропорт Пулково в Петербурге и московских Внуково и Домодедово.
Вылетающие мужчины сегодня проходят дополнительную проверку, а некоторых даже ведут на отдельную беседу.
Что спрашивают:
- когда был куплен билет
- является ли человек военнообязанным
- получило ли лицо повестку
Кроме того, в Национальном аэропорту "Минск" начали проверять мужчин с российскими паспортами. К проверке привлекли и милицию.
Частичная мобилизация в россии: коротко
- 21 сентября владимир путин подписал указ о частичной мобилизации в россии. В соответствии с ним кремль планирует мобилизовать до 300 тысяч человек.
- Вместе с тем российская госдума внесла поправки в Уголовный кодекс. Речь идет о преступлениях во время мобилизации и военного положения. Очевидно, уклонистам придется несладко.
- Сразу после объявления решения о мобилизации в ряде российских городов прошли акции протеста. Некоторых митингующих задержали и даже успели вручить повестки, а остальных разогнали.
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