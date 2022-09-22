У росії чоловікам проводять додаткові перевірки
Зокрема, мовиться про черги в аеропортах та на прикордонних пунктах пропуску. На кадрах російські громадяни, які підлягають мобілізації, прагнуть залишити територію країни. Втім, все не так легко, як їм би хотілося, – їх додатково перевіряють.
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Так, чоловіків, які вилітають з росії, перевіряють додатково. Такі дії проводять аеропорту Пулково в Петербурзі та московських Внуково та Домодєдово.
Чоловіки, що вилітають сьогодні проходять додаткову перевірку, а деяких навіть ведуть на окрему бесіду.
Що питають:
- коли було куплено квиток
- чи є людина військовозобов'язаною
- чи отримала особа повістку
Крім того, у Національному аеропорту "Мінськ" почали перевіряти чоловіків із російськими паспортами. До перевірки залучили і міліцію.
Часткова мобілізація у росії: коротко
- 21 вересня владімір путін підписав указ про часткову мобілізацію в росії. За ним кремль планує мобілізувати до 300 тисяч осіб.
- Разом з тим російська держдума внесла поправки до кримінального кодексу. Мовиться про злочини під час мобілізації та воєнного стану. Очевидно, ухилянтам прийдеться не солодко.
- Одразу після оголошення рішення про мобілізацію у низці російських міст пройшли акції протесту. Деяких мітингарів затримали і навіть встигли вручити повістки, а решту – розігнали.
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