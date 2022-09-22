У росії чоловікам проводять додаткові перевірки

Зокрема, мовиться про черги в аеропортах та на прикордонних пунктах пропуску. На кадрах російські громадяни, які підлягають мобілізації, прагнуть залишити територію країни. Втім, все не так легко, як їм би хотілося, – їх додатково перевіряють.

Зверніть увагу У росії проходять протести проти мобілізації: є сотні затриманих, у Москві людей розігнали

Так, чоловіків, які вилітають з росії, перевіряють додатково. Такі дії проводять аеропорту Пулково в Петербурзі та московських Внуково та Домодєдово.

Чоловіки, що вилітають сьогодні проходять додаткову перевірку, а деяких навіть ведуть на окрему бесіду.

Що питають:

коли було куплено квиток

чи є людина військовозобов'язаною

чи отримала особа повістку

Крім того, у Національному аеропорту "Мінськ" почали перевіряти чоловіків із російськими паспортами. До перевірки залучили і міліцію.

Часткова мобілізація у росії: коротко

До теми – Куди тікають росіяни після "часткової" мобілізації: дивіться відео