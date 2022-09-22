За повідомленнями у соцмережах, затриманих під час мітингу відвозили у військкомати, де їм вручали повістки. Водночас видання "Медуза" опублікувало поради росіянам про те, що робити, якщо на вулиці, у військкоматі чи відділені поліції вручають повістку.