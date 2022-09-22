Російські змі повідомляють, що щонайменше 3 військкомати цієї ночі згоріли. Також у Тольятті, що в Самарській області, спробували підпалити державну адміністрацію.

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Це підпал: деталі нічних пожеж

За інформацією змі, уночі невідомий чоловік підпалив будівлю Тольяттінської адміністрації. Пожежа поширилася всього на 10 квадратних метрів, її вдалося швидко ліквідувати.



Наслідки пожежі у Тольяттінській адміністрації / Фото з соцмереж

Про пожежу повідомили й у Нижньому Новгороді – там загорівся призовний пункт. ЗМІ повідомляють, що на місці пожежі знайшли уламки скляної пляшки. Ще один військкомат підпалили у Ломоносівському районі під Санкт-Петербургом.

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Протести в росії щодо часткової мобілізації: останні новини

Багатообіцяльні заяви про всеросійський протест проти будь-якого виду мобілізації поки залишаються пустопорожніми балачками. Справді, у різних населених пунктах росії почалися акції протесту , проте вони не такі масштабні, як сподівалися їх організатори. Нечисленні мітинги почали придушувати силовики, що затримували протестуючих. Правоохоронці погрожують їм позбавленням волі строком на 15 років.

, проте вони не такі масштабні, як сподівалися їх організатори. Нечисленні мітинги почали придушувати силовики, що затримували протестуючих. Правоохоронці погрожують їм позбавленням волі строком на 15 років. У прямому ефірі ведучі одного з російських змі зателефонували сину пєскова. Вони прикинулися представниками військкомату і повідомили миколу пєскова про повістку. Цікаво, що син прессекретаря президента обурено відмовився і сказав, що розв'язуватиме це питання "на іншому рівні". Схоже, що для держпосадовців росії та їх родин закони не писані. Скандують про свою "хоробрість" і "готовність воювати" вони лише до першого дзвінка військкома.

Вони прикинулися представниками військкомату і повідомили миколу пєскова про повістку. Цікаво, що син прессекретаря президента обурено відмовився і сказав, що розв'язуватиме це питання "на іншому рівні". Схоже, що для держпосадовців росії та їх родин закони не писані. Скандують про свою "хоробрість" і "готовність воювати" вони лише до першого дзвінка військкома. Катерина Осадча та Оля Полякова відреагували на протести в росії. Вони сказали, що росіяни "не народ, а мотлох", адже починають виходити на вулиці лише, коли війна торкнулася їх особисто.

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