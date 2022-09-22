Російські змі повідомляють, що щонайменше 3 військкомати цієї ночі згоріли. Також у Тольятті, що в Самарській області, спробували підпалити державну адміністрацію.
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Це підпал: деталі нічних пожеж
За інформацією змі, уночі невідомий чоловік підпалив будівлю Тольяттінської адміністрації. Пожежа поширилася всього на 10 квадратних метрів, її вдалося швидко ліквідувати.
Наслідки пожежі у Тольяттінській адміністрації / Фото з соцмереж
Про пожежу повідомили й у Нижньому Новгороді – там загорівся призовний пункт. ЗМІ повідомляють, що на місці пожежі знайшли уламки скляної пляшки. Ще один військкомат підпалили у Ломоносівському районі під Санкт-Петербургом.
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Протести в росії щодо часткової мобілізації: останні новини
- Багатообіцяльні заяви про всеросійський протест проти будь-якого виду мобілізації поки залишаються пустопорожніми балачками. Справді, у різних населених пунктах росії почалися акції протесту, проте вони не такі масштабні, як сподівалися їх організатори. Нечисленні мітинги почали придушувати силовики, що затримували протестуючих. Правоохоронці погрожують їм позбавленням волі строком на 15 років.
- У прямому ефірі ведучі одного з російських змі зателефонували сину пєскова. Вони прикинулися представниками військкомату і повідомили миколу пєскова про повістку. Цікаво, що син прессекретаря президента обурено відмовився і сказав, що розв'язуватиме це питання "на іншому рівні". Схоже, що для держпосадовців росії та їх родин закони не писані. Скандують про свою "хоробрість" і "готовність воювати" вони лише до першого дзвінка військкома.
- Катерина Осадча та Оля Полякова відреагували на протести в росії. Вони сказали, що росіяни "не народ, а мотлох", адже починають виходити на вулиці лише, коли війна торкнулася їх особисто.
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