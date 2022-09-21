В росії затримують перших протестувальників

РосЗМІ повідомляють про кілька десятків людей, що вийшли на протести в Іркутську та Улан-Уді. Також є повідомлення про акції у Хабаровську та Якутську.

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Зазначають, що в Іркутську силовики уже розігнали акцію, затримавши кількох людей.

Учасників протестів в Іркутську затримали / Фото телеграм-канали

В інших містах правоохоронці начебто лише розмовляють з учасниками, перевіряють документи та радять розійтися.

В російських містах стартували протестні акції / Фото телеграм-канали

Декілька десятків людей, які не згідні з оголошеною сьогодні мобілізацією, вийшли на акцію і в Томську. Поліція теж розпочала затримання.



Учасники протестної акції в Томську / Фото телеграм-канали

Учасників протестів лякають ув'язненням на 15 років

Видання Meduza пише, що прокуратура москви уже опублікувала застереження учасникам ймовірних антивоєнних протестів. Росіян лякають "позбавленням волі до 15 років".

Зазначимо, що головна акція заплановані на 19 годину сьогодні, 21 вересня. Всенародну акцію ініціював Рух "Весна", росіян закликають виходити на площі міст у кожному місті.

Ініціатори обурюються, що мобілізація в росії означає, що тисячі чоловіків будуть кинуті "до м'ясорубки війни". При цьому ставлять риторичне питання, за що помиратимуть росіяни.

Тож, у московських силовиків ще від ранку за тривогою викликали на роботу. Спецпризначенцям наказали прибути уже зі щитами та кийками. Тож, паніку та опір своїх громадян кремлівська влада у своїх кращих традиціях збирається стримувати силою.

Коротко про реакцію росіян на указ про мобілізацію

У росії планують призвати 300 тисяч резервістів. У першій хвилі, мобілізовуватимуть призовників до 35 років. Цікаво, що в росії планують мобілізувати жінок, які мають військову освіту, або досвід військової служби.

Не усі росіяни здатні вийти на акції протесту, тож більшість все ж гуглить, як виїхати з країни та скуповують авіаквитки на найближчі рейси.

Водночас у держдумі росії уже встигли попередити громадян, аби не виїжджали за кордон і не переміщалися країною.

Фактично, росіяни самі зробили себе заручниками своєї країни.

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