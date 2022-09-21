У підсумку Z-патріотів затримали правоохоронці. Відповідні кадри розповсюдили мережею.

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В Єкатеринбурзі затримали росіян, які вийшли за мобілізацію

На опублікованих відео можна побачити, що декілька чоловіків у нетверезому стані прийшли на мітинг тих, хто виступає проти мобілізації. П'яні Z-патріоти почали кричати, що вони "за расію" і буцімто навіть завтра вже готові їхати на війну в Україну.

Втім, ці "асвабадітєлі" недовго хизувалися своїм "патріотизмом", бо їх затримала поліція.

Також правоохоронці помилково затримали свого "шпигуна" у цивільному одязі.

П'яних Z-патріотів затримала поліція: дивіться відео

Поліція росії помилково затримала свого "шпигуна": дивіться відео

Нагадаємо, що московських правоохоронців терміново викликали через можливі антивоєнні мітинги. Паніку та опір своїх громадян влада збирається стримувати силою.

До речі, рух "Весна" оголосив про акцію протесту проти часткової мобілізації, яку оголосив путін.

Варте уваги – В указі про мобілізацію у росії є секретний пункт: дивіться відео