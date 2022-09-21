В результате Z-патриотов задержали правоохранители. Соответствующие кадры были распространены сетью.

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В Екатеринбурге задержали вышедших за мобилизацию россиян

На опубликованных видео можно увидеть, что несколько мужчин в нетрезвом состоянии пришли на митинг выступающих против мобилизации. Пьяные Z-патриоты начали кричать, что они "за россию" и будто даже завтра уже готовы ехать на войну в Украину.

Впрочем, эти "асвободители" недолго кичились своим "патриотизмом", потому что их задержала полиция.

Также правоохранители ошибочно задержали своего "шпиона" в гражданской одежде.

Пьяных Z-патриотов задержала полиция: смотрите видео

Полиция россии ошибочно задержала своего "шпиона": смотрите видео

Напомним, что московских правоохранителей срочно вызвали из-за возможных антивоенных митингов. Панику и сопротивление своих граждан власти собираются сдерживать силой.

Кстати, движение "Весна" объявило об акции протеста против частичной мобилизации, которую объявил путин.

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