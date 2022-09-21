Вместо того чтобы собирать вещи и бежать в ближайший военкомат, россияне бегут из страны. Об этом свидетельствуют данные Aviasale, сообщает 24 канал.

Важно Указ о частичной мобилизации опубликован на сайте кремля

Россияне раскупили все билеты на прямые рейсы

Из-за того, что не все страны принимают россиян с туристическими визами, граждане страны-агрессора вынуждены выбирать для бегства те страны, куда их еще пускают. Так, россияне уже выкупили все билеты на 21 и 22 сентября из москвы в Стамбул. Речь идет именно о прямых рейсах без пересадок.



Прямые рейсы из москвы в Стамбул на 21 сентября отсутствуют / Скриншот 24 канала



Прямые рейсы из москвы в Стамбул на 22 сентября / Скриншот 24 канала

А стоимость билетов на рейсы из москвы в Стамбул на 23 сентября просто заоблачные. Хотя даже таких билетов по 82 – 82 тысяч рублей осталось не так много. Россияне во что бы то ни стало хотят уехать из страны.



Стоимость билетов на рейсы из москвы в Стамбул на 23 сентября / Скриншот 24 канала

Заметим, что информация об объявлении в россии мобилизации. После этого количество поисковых запросов о том, как сбежать из страны-агрессора и откосить от мобилизации, взлетело до небес.

Частичная мобилизация в россии: главное

Глава кремля владимир путин 21 сентября выступил с новым обращением к россиянам. Он официально объявил частичную мобилизацию тех, кто сейчас находится в запасе.

Зарплата контрактника в российской армии равна 30 тысячам рублей, то есть примерно 18 тысячам гривен. Украинские военные, защищающие нашу землю на передовой и в горячих точках, получают 100 тысяч гривен в месяц.

Те контракты, которые были заключены военнослужащими, продолжают свое действие вплоть до окончания периода частичной мобилизации. Увольнение мобилизованных может произойти только:

по возрасту – после достижения ими предельного возраста пребывания на военной службе;

по состоянию здоровья – по признанию их военно-врачебной комиссией не пригодными к военной службе, за исключением военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу на военных должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими;

из-за вступления в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.

Право на отсрочку имеют граждане россии, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса.

Достойно внимания – путин объявил частичную мобилизацию: смотрите видео