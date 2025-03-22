Также журналист поделился видео на котором можно увидеть, как момент удара. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, передает 24 Канал.

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Вражеский дрон попал возле дома журналиста 24 Канала

В ночь на 22 марта российские войска в очередной раз устроили массированный обстрел дронами по Запорожью. Один из дронов взорвался прямо возле дома нашего журналиста.

Дрон взорвался возле дома журналиста 24 Канала: смотрите видео

Вот прямо под мой дом упало,

– сообщил он.

К счастью, сам журналист и его семья не пострадали.

"Все живы целы. Нам правда повезло, потому что все смотрит во двор, то ничего не побило, окна на месте, но вот у друга мамы вынесло все", – рассказал журналист.

Он также прислал фото соседнего двора, на котором можно увидеть возгорание и изуродованный жилой дом в результате российской атаки.

Соседний двор журналиста после вражеской атаки / Фото, предоставлено 24 Каналу