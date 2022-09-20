Об этом свидетельствуют актуальные данные индекса запросов в Google, сообщает 24 канал. Только за вторник, 20 сентября, запрос "Как уехать из россии" достиг максимума.

Важно Оккупанты запланировали "референдумы" на захваченных территориях: как реагирует мир

Очевидно, что это произошло на фоне новостей о предстоящей мобилизации и референдумах в непризнанных республиках. Как следует из данных Google Trends, пик запросов пришелся на 18:00. Больше всего гуглили, как выехать из россии жители Хабаровского края, граничащего с Китаем.

Также на вторник пришелся всплеск запросов на тему мобилизации, россияне стали "гуглить" тему отсрочек от армии. Пик пришелся на 13:00 после первых сообщений о мобилизации. Наиболее активно этой темой интересуются жители Белгородской области.

Что начали больше гуглить россияне / Фото 24 канала

Что известно о возможном объявлении мобилизации в россии

Российские оккупанты спешат провести псевдореферендум на оккупированных ими территориях Украины как можно раньше. Сейчас боевики говорят о дате с 23 по 27 сентября. Эти "референдумы" нужны, чтобы присоединить оккупированные территории, признать "нападение" Украины на россию и объявить мобилизацию.

спешат провести псевдореферендум Источники 24 канала в спецслужбах подтвердили, что оккупантам очень не хватает живой силы, чтобы вести свою жестокую войну. Поэтому захватчики планируют проведение тотальной мобилизации на Херсонщине и Запорожье.

захватчики планируют проведение тотальной мобилизации В Белом доме также заявили, что россия проводит разные маневры, чтобы объявить массовую мобилизацию.

Еще в 20:00 кремлевский диктатор владимир путин должен выступить со срочным обращением к россиянам, но по состоянию на 22:00 этого не произошло. Есть подозрения, что именно так он объявит мобилизацию в россии.

Как реагирует Украина и мир

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что мы уже полгода боремся с агрессором. Поэтому нас не пугают такие сообщения.

Мировое сообщество отмечает, что эти результаты "псевдореферендумов" ни в коем случае не будут признаны , ведь они фиктивны.