В частности, поспешно готовятся "референдумы" на оккупированных территориях Украины. У США есть данные, что путин таким образом может готовиться объявить мобилизацию.

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Цивилизованный мир "референдумов" не признает

О том, что путин готовится к такому шагу, сообщил помощник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Но уже США, Польша, Германия и НАТО заявили, что никогда не признают результаты фейковых "референдумов" на оккупированных территориях. Лидер Франции Эммануэль Макрон пока молчит, в кремле ему отказали в разговоре с путиным.

Между тем сами россияне от такого не в восторге. В российских телеграм-каналах уже пошли слухи о том, что мужчинам призывного возраста скоро могут запретить покидать россию.

Почему Украине безразлично на мобилизацию врага

Скоро кремлевский диктатор владимир путин должен выступить со срочным обращением. Есть подозрения, что именно так он объявит мобилизацию в россии. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что мы уже полгода боремся с агрессором. Поэтому нас не пугают такие сообщения.

Пока известно, что россия тратит все на войну против Украины – набирает солдат из всех регионов россии, мобилизует всю военную промышленность, стягивает резервы из Сирии, Карелии и т.д.

Это подтверждал и Генштаб. Поскольку скрытая мобилизация прошла неудачно, военно-политическое руководство россии решило вывести подразделения 217-го парашютно-десантного полка из Сирии.

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