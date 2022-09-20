В частности, поспешно готовятся "референдумы" на оккупированных территориях Украины. У США есть данные, что путин таким образом может готовиться объявить мобилизацию.
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Цивилизованный мир "референдумов" не признает
О том, что путин готовится к такому шагу, сообщил помощник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.
Но уже США, Польша, Германия и НАТО заявили, что никогда не признают результаты фейковых "референдумов" на оккупированных территориях. Лидер Франции Эммануэль Макрон пока молчит, в кремле ему отказали в разговоре с путиным.
Между тем сами россияне от такого не в восторге. В российских телеграм-каналах уже пошли слухи о том, что мужчинам призывного возраста скоро могут запретить покидать россию.
Почему Украине безразлично на мобилизацию врага
- Скоро кремлевский диктатор владимир путин должен выступить со срочным обращением. Есть подозрения, что именно так он объявит мобилизацию в россии. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что мы уже полгода боремся с агрессором. Поэтому нас не пугают такие сообщения.
- Пока известно, что россия тратит все на войну против Украины – набирает солдат из всех регионов россии, мобилизует всю военную промышленность, стягивает резервы из Сирии, Карелии и т.д.
- Это подтверждал и Генштаб. Поскольку скрытая мобилизация прошла неудачно, военно-политическое руководство россии решило вывести подразделения 217-го парашютно-десантного полка из Сирии.
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