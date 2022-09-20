Сегодня Украине, которая больше полугода противостоит врагу, совершенно безразлично заявления путина. Мы не должны как-то напрягаться из-за них. Об этом 24 каналу сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Я понимаю, когда 22 февраля он выступил в своем стиле: "Мы сейчас здесь всех разорвем". Это было психологически важно для людей, они были в шоке,

– сказал он.

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По мнению Подоляка, сегодня путин выйдет и скажет о мобилизации. "Что он может нам сказать? "Мы сейчас объявим мобилизацию"? Так они уже ее проводят!", – подчеркнул советник ОП.

Сейчас россия тратит все на войну против Украины – набирает солдат из всех регионов россии, мобилизует всю военную промышленность, стягивает резервы из Сирии, Карелии и т.д.

"Что они могут нам сказать? Что они считают эти территории российскими? Так и сегодня там стоят оккупационные войска!", – заметил Подоляк. Какие сказки не рассказывал бы путин – проведение референдумов и их легитимность не признает ни одно сознательное государство в мире.

Нет смысла слушать человека, который полностью предсказуем. Только можем взять и снять, как грозно выглядит человек, который 209 дней воюет с маленькой Украиной, накапливал десятилетиями оружие в сумасшедших количествах. Он сегодня выйдет и будет снова говорить: "Я сейчас вас всех раздавлю, потому что...",

– считает Подоляк.

Советник главы ОП убежден, что Украина очень устойчива к подобным вещам. Мы можем посмотреть на это, как на "Симпсонов". Более того, рядом будет министр обороны, "интеллектуал" с большой буквы – господин шойгу.

"Давайте смотреть. Но не надо делать из этого какие-то фаталити. Это не фаталити, а банальная информационная технология – грозный голос, "Я вот сейчас вам всем еще раз что-то покажу". Ну ладно, покажет. Посмотрим", – подытожил. Подоляк.

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