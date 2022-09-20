Сьогодні Україні, яка понад пів року протистоїть ворогові, абсолютно байдуже на заяви путіна. Ми не маємо якось напружуватися через них. Про це 24 каналу сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Я розумію, коли 22 лютого він виступив у своєму стилі: "Ми сейчас тут всех разарвем". Це було психологічно важливо для людей, вони були шоковані,

– сказав він.

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На думку Подоляка, сьогодні путін вийде і скаже про мобілізацію. "Що він може нам сказати? "Ми сєйчас обьявим мобілізацию"? . Так вони вже її проводять!", – наголосив радник ОП.

Наразі росія витрачає усе на війну проти України – набирає солдатів з усіх регіонів росії, мобілізує усю військову промисловість, стягує резерви з Сирії, Карелії тощо.

"Що вони можуть нам сказати? Що вони вважають ці території російськими? Так і сьогодні там стоять окупаційні війська!", – зауважив Подоляк. До яких казок не вдався б путін – проведення референдумів та їхню легітимність не визнає жодна притомна держава у світі.

Немає сенсу слухати людину, яка є повністю передбачуваною. Лише можемо взяти й зафільмувати, як грізно виглядає людина, яка 209 днів воює з маленькою Україною, накопичувала десятиліттями зброю у шалених кількостях. Вона сьогодні вийде і буде знову казати: "Я сєйчас вас всєх раздавлю, потому что...",

– вважає Подоляк.

Радник голови ОП переконаний, що Україна є дуже стійкою до подібних речей. Ми можемо подивитися на це, як на "Сімпсонів". Ба більше, поруч буде міністр оборони, "інтелектуал" з великої літери – пан шойгу.

"Давайте дивитися. Але не треба робити з цього якісь там фаталіті. Це не фаталіті, а банальна інформаційна технологія – грізний голос, "Я вот сечас вам всем ище раз что-то покажу". Ну добре, покаже. Подивимося", – підсумував Подоляк.

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