Страх замість зброї
Це повна дурня. Бо кому, як не українцям, має бути зрозуміло, що росії не потрібно обґрунтування для жодних своїх злочинів проти людства.
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путін приготував нову жахачку для світу й намагається його залякати / Фото Getty Images
На чому "спалився" кремль
В цьому і весь сенс такого рішення: налякати чужих та хоч щось зробити, щоб виправдати себе в очах своїх. Насправді – це просто паніка від безсилля.
Про важливе Яку катастрофу путінського режиму окупанти ховають за погрозою "референдумів"
Але розмови про "референдуми" напередодні важливих засідань Генеральної асамблеї ООН – на нашу користь. Це ще раз підкреслює, що ні до яких переговорів путін не готовий. І позичені очі в сірка на зустрічі з Моді не що інше, як чергова кремлівська розводка для світу.
Варте уваги – гауляйтери на окупованих територіях завили про "референдуми": дивіться відео