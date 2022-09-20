Страх замість зброї

Це повна дурня. Бо кому, як не українцям, має бути зрозуміло, що росії не потрібно обґрунтування для жодних своїх злочинів проти людства.

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І стримує кремль від застосування ядерної зброї точно не відсутність обґрунтування. Але як лякалка на декого досі діє.

путін приготував нову жахачку для світу й намагається його залякати / Фото Getty Images

На чому "спалився" кремль

В цьому і весь сенс такого рішення: налякати чужих та хоч щось зробити, щоб виправдати себе в очах своїх. Насправді – це просто паніка від безсилля.

Про важливе Яку катастрофу путінського режиму окупанти ховають за погрозою "референдумів"

Але розмови про "референдуми" напередодні важливих засідань Генеральної асамблеї ООН – на нашу користь. Це ще раз підкреслює, що ні до яких переговорів путін не готовий. І позичені очі в сірка на зустрічі з Моді не що інше, як чергова кремлівська розводка для світу.

Варте уваги – гауляйтери на окупованих територіях завили про "референдуми": дивіться відео