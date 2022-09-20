"Референдумна" лихоманка

І на окупованій частині Херсонської області теж, хоч її міжнародної суб'єктності рф не визнавала. І навіть на окупованій частині Запорізької області, хоча саме Запоріжжя агресорові не по зубах.

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Та що там, не бачу жодних проблем, щоб кремль провів "народний референдум" про приєднання до росії в Київській області. Або у Львівській. Або аналогічний референдум на Брайтон-Біч, що у Нью-Йорку.

У всіх випадках по російських пропагандистських смітниках оголосять, що у заході взяло участь 85% жителів, з яких 75% підтримало приєднання. І телерепортажі із захопленими голосувальниками зроблять – хіба дарма у ростові знімальний майданчик тримають? І бюлетені покажуть – що їм, фотошопу хіба шкода для такої великої справи?

І далі що кремлю робити з подібною туфтою? Цих "референдумів" навіть білорусь із Сирією не визнають. Є міркування, що "референдуми" дозволять кремлю заявити про агресію України проти росії й на цій підставі оголосити нам війну та провести мобілізацію. Так ми і зараз довбаємо по Криму, який там вважають своїм, поява в списку Херсонської області нічого не додасть.

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І взагалі хтось вважає, ніби кремль не проводить загальну мобілізацію через те, що йому вагомого юридичного приводу, бачте, не вистачає?! У недоімперії цього не роблять, тому що не можуть. Ще раз: не можуть! Як і взяти Київ за три дні.

Розумієте, це ж не бабки з держмонополій тирити через фірми-метелики, що там давно наловчилися, це – наймасштабніший і складніший організаційно-економічний захід. Це купу призовників якось треба відловити по країні, перевезти до якихось створених навчальних таборів, обмундирувати, нагодувати, озброїти, перевести на фронт. На це в нинішній рф немає ні управлінських, ні економічних можливостей.

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Згадайте, наприклад, чим везли на фронт елітних кадировців. На "буханках" – свіжопідфарбовані автомобілі УАЗ, що випускаються з 1965 року!

Це за Союзу були кадровані частини, що складалися з офіцерського та сержантського складу з приданим озброєнням, технікою та всім необхідним: заганяй туди "салаг", і через півроку з них зроблять якихось, але бійців. А в рф це все давно ліквідовано.

У недоімперії навіть вакцинацію нормально провести не змогли: за офіційними даними, повністю щеплено 52% населення (за неофіційними, тобто реальними – приблизно 30%). І це за наявності своєї вакцини "Спутник". Але ж наскільки вакцинація простіша за мобілізацію!

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Хмари згущуються

Тому приховану мобілізацію і доручають проводити губернаторам російських областей й усіляким прігожиним – за свої організаційно-фінансові можливості та на свій страх та ризик.

А сам кремль боїться починати мобілізацію не через відсутність переконливих пропагандистських та юридичних мотивів, а через розуміння, що на цьому процесі в росії може початися хаос, який нинішню владу просто змете.

Тож будуть оголошені проведеними якісь фейкові "референдуми" чи не будуть, на хід війни це не вплине. Ну, хіба що до списків клієнтів ГУР та СБУ додадуться ті, у кого на окупованих територіях вистачить дурості у цих фарсах замаститися.

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