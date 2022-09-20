Невидимі "герої"

Якісь віддалені задрипані станиці, назви яких нічого не скажуть. 12 могил – про 7 із них інформації у ЗМІ не було. На нього заводять там якісь кримінальні провадження, але ж не розстріляли.

Радимо путін готує мешканцям пітера та москви такий самий "сюрприз", як у 1999-му

В принципі цим могли б зайнятись численні російські журналісти та громадські активісти. Там усілякі каци та варламови – фотоапарат у них є, було б бажання.

От прігожин агітує зеків на війну з Україною і згадує про кладовище ПВК "вагнера". І що, багато репортажів було про цей "пантеон"?

Цікаве Завдяки кому путін та росія перетворилися на невдах на очах у всього світу

Мовчання з витримкою

Чи хтось з росіян сходив пофоткати елітних офіцерів на підмосковному "пантеоні"? А де звитяга, громадський обов'язок?

Пугачова, а шо такоє? Слабо? овсяннікова? Співак ротом Шнур чи Шевчук? Шо там, братішка? Отож. Мовчки всі латентно підтримують війну. Навіть Пугачова. Прімадонна, а де ти вешталась перші сім місяців війни? Моральний ти наш радянський компас, чекала успіхів ЗСУ під Ізюмом?

Актуальне – чому Пугачова вирішила підняти бунт: дивіться відео