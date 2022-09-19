Китай відфутболює недоцаря

Головним гравцем у Центральній Азії став Китай. Визнання путіна, що в Китаю є "занепокоєність та питання" щодо його війни з Україною, здивувало всіх.

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Китай починає ставитися до росії з презирством, відносини з росією охолоджуються. На стратегічному рівні вони й далі будуть говорити про партнерство, але допомагати Китай не буде.

Скажемо чесно: повний програш путіна Китаю невигідний. Але раніше кремль був для Китаю партнером, хоч і молодшим. Тепер він став васалом.

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Історична зміна ролей

росія хотіла стати незамінним для всіх глобальним гравцем, а стає периферійною невдахою. І справа не тільки в тому, що путіна тепер не зустрічають біля літака, хоча це багато про що говорить.

Тепер він буде дивитися на Китай знизу догори. В якийсь момент Захід та Китай можуть домовитися замінити путіна, і страх цього тепер завжди буде його наздоганяти. І все це завдяки Україні.

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