Китай отфутболивает недоцаря

Главным игроком в Центральной Азии стал Китай. Признание путина, что у Китая есть "беспокойство и вопрос" относительно его войны с Украиной, удивило всех.

Рекомендуем Военная перестройка, или Как изменится "архитектура" государства из-за войны

Китай начинает относиться к россии с презрением, отношения с россией охлаждаются. На стратегическом уровне они и дальше будут говорить о партнерстве, но помогать Китай не будет.

Скажем честно: полный проигрыш путина Китаю невыгоден. Но раньше кремль был для Китая партнером, хоть и младшим. Теперь он стал вассалом.

Может заинтересовать Крысы не перестают жевать кактус: что оккупанты задумали на Херсонщине

Историческая смена ролей

россия хотела стать незаменимым для всех глобальным игроком, а становится периферийной неудачницей. И дело не только в том, что путина теперь не встречают у самолета, хотя это о многом говорит.

Теперь он будет смотреть на Китай снизу вверх. В какой-то момент Запад и Китай могут договориться заменить путина, и страх этого теперь будет всегда его догонять. И все это благодаря Украине.

Важное – как премьер Индии поставил путина на место: смотрите видео