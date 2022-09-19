Оттягивание поражения

Да, положение у них патовое, и это осознает даже командование российских оккупационных войск, но за Херсонщину они будут держаться зубами и когтями как можно дольше. И признаков тому много.

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Например, россияне сейчас пошли на весьма идиотский, но обусловленный безысходностью шаг и протянули трубы по железнодорожному мосту через Днепр для перегонки топлива.

Отсутствие полноценной логистики создает на правом берегу у российских оккупационных войск топливный кризис и дефицит БК, но крысы не перестают жевать кактус.

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Размещение топливного трубопровода на мосту, который не раз становился объектом для ударов, на мой взгляд, – глупость высшей степени, но они на это пошли из-за полной безысходности. Но при этом не бегут, а именно пытаются удержаться.

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Кроме того, подразделения самоубийц предпринимают попытки контрнаступать на позиции ВСУ, что лишь свидетельствует об упертости или упоротости их командования.

Фактически идеальное время для ухода россиян с правобережья было в конце июля. Но, похоже, они не ищут легких путей, и бегство может произойти примерно в числах 200 – 300 – 400. И по-другому уже никак. Нам от этого не легче, конечно, но в результате можете не сомневаться.

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