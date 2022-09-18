Надежды на рассвет тщетны

Я все громче слышу слова надежды в Европе и США о перспективах получить новую качественную систему управления, которая будет опираться на демократию и верховенство права после коллапса путинской россии.

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Последнее обязательно придет, но, к сожалению, хорошие россияне в пропорции усилий для этого сделают столь статистически мало, что эти старания можно назвать "ничего".

Впрочем, после смены режима в россии не придут сразу к власти либеральные, ценностные лидеры, которые будут понимать масштабы ущерба, нанесенного системе международного права, мировому порядку и Украине. Они просто не могут прийти через честные и свободные выборы, потому что популярна в россии совсем другая повестка дня, и она там будет сохраняться еще длительный период отрицания и агрессии после путина.

Им не дано быть избранными на прямых выборах, потому что коллапс системы путинского управления может также отрицательно повлиять на целостность россии как таковой.

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Выбор из двух "или"

Я пишу об этом только потому, что волна надежды растет, но спасение россии в старых границах является отрицанием демократической россии. Эта страна не была никогда полноценно федеративной, потому что имеет жесткую центральную систему управления, опирающуюся на репрессивный аппарат.

Поэтому либо россия не будет существовать в старых границах, либо россия не будет опираться на демократический режим. Запад, который боится распада этой империи зла 21 века, должен понять, что выбор не велик. Либо одно, либо другое.

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