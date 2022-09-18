Надії на світанок марні

Я дедалі гучніше чую слова надії у Європі та США щодо перспектив отримати нову якісну систему управління, яка буде опиратись на демократію та верховенство права після колапсу путінської росії.

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Останнє обов'язково прийде, але, на жаль, добрі росіяни у пропорції зусиль для цього зроблять настільки статистично мало, що ці старання можна назвати "нічого".

Втім, після зміни режиму в росії не прийдуть одразу до влади ліберальні, ціннісні лідери, які будуть розуміти масштаби шкоди, які завдано системі міжнародного права, світовому порядку та Україні. Вони просто не можуть прийти через чесні та вільні вибори, тому що популярним в росії є зовсім інший порядок денний, і він там зберігатиметься ще тривалий період заперечення та агресії після путіна.

Їм не дано бути обраними на прямих виборах, бо колапс системи путінського управління може також негативно вплинути на цілісність росії як такої.

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Вибір із двох "або"

Я пишу про це лише тому, що хвиля надії росте, але порятунок росії в старих кордонах є запереченням демократичної росії. Ця країна не була ніколи повноцінно федеративною, бо має жорстку центральну систему управління, яка опирається на репресивний апарат.

Тому або росія в старих кордонах не існуватиме, або росія не буде опиратись на демократичний режим. Захід, який боїться розпаду цієї імперії зла 21 сторіччя, повинен зрозуміти, що вибір не є великим. Або одне, або інше.

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