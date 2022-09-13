Але для остаточної перемоги над ворогом на полі бою та для падіння новітньої російської імперії Україні потрібен другий фронт у боротьбі з могутнім загарбником.

Цікаве Ердоган знову підступно встромив ніж у зад путіну

Його можуть забезпечити російські колонії, які отримали історичний шанс на отримання незалежності. Час розпаду російської імперії настав. Вона слабка та при смерті. білорусь, Грузія, Молдова, Ічкерія та Татарстан мають нагоду раз і назавжди позбутися російських "братніх обіймів". Але по порядку.

білорусь

Влада невизнаного президента олександра лукашенка у мінську тримається на збройній силі. Але білоруська армія вмирати за "русскій мір" великого бажання не має. А от вибороти дійсну, а не номінальну незалежність білорусі може. Досить згадати, що білоруси були засновниками Великого князівства Литовського, яке зупинило навалу татаро-монголів. Прийшов час знову розбити орди зі Сходу.

Зі свого боку, місцева еліта не може не розуміти, що гроші у московитів вже закінчились, і розраховувати на більш ніж щедрі російські вливання в білорусь годі вже й розраховувати.

Сенс підтримувати режим клоуна лукашенка, який дедалі більше хитається, втрачається щосекунди? Тим паче, що він і сам гарячково шукає вихід із пастки, в яку його загнав владімір путін, заграючи і з Україною, і з ЄС. білоруська бюрократія вже замислюється, чи може вже краще обміняти "бацьку" на європейське майбутнє своїх дітей та країни.

Цікаво Окупанти отримали "козячу морду" від Залужного на Харківщині

Молдова

Молдова має ракову пухлину, яка заважає країні розвиватись у європейському напрямку. Це – російська база в Придністров'ї. Але сила російського анклаву надто перебільшена. ЗСУ, як показують останні тижні, вже в змозі цю ракову пухлину видалити. Для цього лише треба додати Кишиніву лише дрібку рішучості та хоробрості. Українська армія наразі вказує Молдові шлях у майбутнє без постійної загрози російського вторгнення.

Грузія

У Грузії свої рахунки з росією ще з 90-х років. росіяни вже відшматували від цієї кавказької країни Абхазію та Південну Осетію і не збираються на цьому зупинятися. Грузини мають згадати про свою гордість і прийти до комісаріатів лише з однією метою – взяти зброю до рук і забрати свою землю назад.

Якщо вони доведуть цивілізованому світу, що здатні боротися за свою незалежність, необхідну допомогу вони отримають. Зброю дають сміливим. Українці це довели. Наразі черга грузинів довести, що вони не втратили сміливість пращурів.

Ічкерія і Татарстан

Це дві національні республіки російської імперії, які мають найвищі шанси розпочати визвольний рух серед колоній, які досі перебувають під владою росіян. Під час розпаду Радянського Союзу вони не змогли реалізувати свій шанс на самостійне життя. Зараз отримують другий.

Національні рухи у цих країнах й досі сильні. Вони боролись за незалежність своїх народів навіть тоді, коли чекати на допомогу не було від кого. Зараз є. До того ж, російська імперія слабка як ніколи. Якщо навіть в бєлгородській області рф фсб та армія неспроможні завадити диверсійній роботі, то в умовах Ічкерії та Татарстану завадити партизанському руху взагалі буде неможливо.

Варто прочитати Антипутінська коаліція в дії: хто і як допомагає Україні подолати російську гідру

Україна

Відповідь на питання "Навіщо це все Україні?" дуже проста – для нашої остаточної перемоги необхідно, щоб російська імперія сконала і розпалася на незалежні національні держави. А Україна може в цьому допомогти.

Вже зараз можна сформувати загони ЗСУ на кордонах з білоруссю з росіян, білорусів, добровольців та представників "Іноземного легіону", який за підтримки білоруської армії звільнять країну від путінської нечисті під гаслом "білорусі – її незалежність".

За згоди Кишинева ЗСУ можуть ліквідувати російський анклав "Придністров'я" та допомогти відновити цілісність Молдови. За двох умов. По-перше, складські запаси російської бази повинні перейти до ЗСУ. По-друге, всі полонені повинні поповнити обмінний фонд України. Нам треба витягати своїх хлопців та дівчат, в тому числі "азовстальців".

Крім того, Україна може виступити лобістом для надання російським колоніям ресурсів для успішної боротьби із москвою. Всі разом ми станемо тією силою, яка остаточно доб'є "імперію зла" і ліквідує найбільшу загрозу світу у 21 сторіччі.

Актуальне – скільки техніки вже втратила росія під час контрнаступу ЗСУ: дивіться відео