Особливо це важливо на тлі контранступальної операції Збройних Сил України, що відбувається вздовж усієї лінії зіткнення.

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З кожним днем антипутінська коаліція набуває дедалі нових і нових обрисів, що вселяє надію на поступове наближення перемоги України. Щоправда, не без певного роду перешкод.

Багатообіцяючий "Рамштайн"

"Те, що роблять українці, є дуже цілеспрямованою атакою. Вони ефективно використовують свою артилерію для створення умов для наземних маневрів і досягнення поставлених цілей",

– заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки Марк Міллі під час пресконференції за підсумками п'ятої зустрічі міністрів оборони та начальників штабів Контактної групи з питань оборони України на американській військовій авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

Генерал Міллі разом із міністром оборони США Ллойдом Остіном високо оцінили використання ЗСУ допомоги Заходу, підкресливши, що це виливається в конкретні результати на полі бою. За словами Міллі, "росія – велика країна", тому зусилля щодо постачання Україні зброї мають бути продовжені.

І дійсно, відкриваючи зустріч "Рамштайн-5", очільник Пентагону повідомив про схвалення президентом США Джозефом Байденом нового пакету допомоги Україні на 675 мільйонів доларів. Після чого Міноборони США опублікувало список озброєння, яке увійшло до запропонованого пакету.

Так, пакет допомоги включає: ракети GMLRS з GPS-наведенням для систем HIMARS, 105-міліметрові гаубиці, артилерійські боєприпаси HARM і протирадіолокаційні ракети, автомобілі Humvee, броньовані машини швидкої допомоги та протитанкові системи. Окрім цього вперше передбачено 1 тисячу артилерійських ракет RAAMS, а також обіцяно іще більшу кількість пускових установок M270 MLRS (гусенична версія HIMARS) з Великої Британії.

Загалом зустріч "Рамштайн-5" була присвячена оцінці поточної військової ситуації в Україні, обговоренню масштабів забезпечення ЗСУ і перспективних планів щодо цього. Під час дискусійних панелей учасники конференції представили інформацію про поточний стан російсько-українського оборонного наступу та розвиток промисловості озброєнь.

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Показово, що того ж дня до Києва з неоголошеним візитом прибув державний секретар США Ентоні Блінкен, що є доволі знаково не лише із символічного, а й з практичного боку. Так, глава Держдепу повідомив, що адміністрація надасть Україні та 18 її сусідам 2,2 мільярда доларів довгострокового військового фінансування, яким "потенційно загрожує майбутня російська агресія".

"Це тільки початок, але ми бачимо реальну ефективність на місцях і ми пишаємося тим, що наша підтримка, підтримка багатьох інших країн, допомагає зробити те, що українці роблять і працюють над звільненням території, захопленої росією під час агресії",

– наголосив очільник американського зовнішньополітичного відомства.

Що це може означати? Річ у тім, що нещодавно американська адміністрація оголосила про пакет підтримки для України на суму 3 мільярди доларів. З них приблизно 1 мільярд отримає Україна, а решту розподілять між собою інші держави (зокрема – країни Балканського півострову, Балтії, Центральної Європи). Як заявили у Вашингтоні, це допоможе їм "стримувати і захищатися від нових загроз їхньому суверенітету та територіальній цілісності", зміцнюючи військову інтеграцію з НАТО і протистоячи "російському впливу та агресії".

Тобто Сполучені Штати вбачають Україну поряд з країнами, що перебувають на вістрі атаки, частиною поясу безпеки у Європі, мета якого – захист вільного світу від російської експансії.

Саме тому є логічним бажання комплексного переозброєння України, зокрема шляхом розробки спільної стратегії розвитку військово-промислових комплексів, та закріплення курсу на її довгострокову підтримку. А в перспективі – посилене зближення з Північноатлантичним альянсом.

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Відданий союзник

Позитивні сигнали надходять й від одного з ключових союзників України – Польщі. Як і раніше Третя Республіка залишається однією із найактивніших країн-донорів допомоги Україні – як щодо допомоги жителям, так і щодо постачання військової техніки, вартість якої вже оцінюється в 1,7 мільярда доларів.

Не секрет, що за кожної можливої нагоди офіційна Варшава не забуває про Україну. Тож "Рамштайн-5", де Польщу представляв віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Маріуш Блащак, не стала винятком.

Так, на американській авіабазі відбулася двостороння зустріч очільника польського оборонного відомства з колегами зі США та ФРН Ллойдом Остіном і Крістіне Ламбрехт. Під час переговорів порушили питання двостороннього військового співробітництва, зокрема технічної модернізації Війська Польського, а також обговорено подальшу діяльність щодо підтримки України.

Як зазначив міністр Блащак, зараз триває контрнаступ українських військ, і Україна потребує постійної підтримки з боку інших країн.

"Ситуація є такою, що українські війська перейшли у контрнаступ і рухаються вперед. Вони повертають окуповані росією території. Простіше кажучи, це тривалий процес і вимагає підтримки вільного світу. Звідси і формат засідання цієї групи", – заявив очільник Міноборони Польщі.

Також на військовій авіабазі в Рамштайні відбулася чергова зустріч у форматі країн НАТО та країн-однодумців, що, на переконання Блащака, є вельми хорошим форматом, оскільки "дозволяє дуже ефективно координувати підтримку України".

Окрім того, Блащак представив пропозицію польської оборонної промисловості, адресовану спеціально країнам Західної Європи, щоб ті замовляли у Польщі самохідні гаубиці Krab для України.

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"Ці гроші потрібні для збільшення виробничого потенціалу Huta Stalowa Wola і всієї групи PGZ. З кожним роком він стає більшим завдяки замовленням самої України та замовленням Міністерства національної оборони", – заявив міністр, запевнивши, що є можливості для збільшення виробничого потенціалу.

Варто відзначити, що САУ Krab, виготовлені на корейському шасі К9, є одними з найкращих гаубиць у світі. Боєприпас калібру 155 міліметрів має дальність стрільби до 40 кілометрів, з можливістю ведення до шести пострілів за хвилину. Саме тому це дітище польського оборонпрому є вкрай важливою зброєю у боротьбі із російським агресором, що вже довела свою ефективність в реальних бойових умовах.

У контексті підтримки Польщі важливий візит до Києва прем'єр-міністра Матеуша Моравецького. Очільник польського уряду взяв участь в низці зустрічей, під час яких йшлося про геополітичну ситуацію, економічні питання, енергетику і, звісно, військову безпеку України.

Під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським Моравецький заявив, що Польща разом із союзниками закликає Єврокомісію якнайшвидше перерахувати Україні 9 мільярдів євро, обіцяні у червні. Прем'єр зазначив, що санкції проти росії стають дедалі ефективнішими й наголосив, що перемога у війні має бути на боці України.

"Польща, країни Балтії та Чехія є найактивнішими в ЄС у переговорах з Європейською Комісією про організацію фінансової підтримки України з одного боку та про найсуворіші санкції проти росії з іншого", – зазначив Моравецький, чим вкотре доводить відданість Варшави спільній справі.

Втім, і Україна, попри складні для неї часи, допомагає Польщі. Зокрема, офіційний Київ висловив готовність продавати полякам електроенергію з Хмельницької АЕС. Адже через ембарго на російське вугілля Польща бере цей викопний ресурс з усього світу, і задля того, щоб його, як висловився прем'єр Моравецький, "не спалювати на польських електростанціях", Польщі "знадобиться трохи електроенергії з України".

Голова Ради міністрів підкреслив, що це та допомога, якої Польща потребує. А також запевнив, що його держава чудово розуміє ситуацію в Україні, запевнивши, що вірить у те, що допомога, яка надається Україні у вигляді поставок зброї, а також організація фінансової допомоги будуть дієвими і призведуть до остаточної перемоги України.

Отже, в українсько-польських відносинах має місце інтенсивний двосторонній рух. Тому обнадійливою та багатообіцяючою видається заява лідера панівної правлячої партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського щодо того, що Польща може орієнтуватися лише на двох союзників – Україну та Велику Британію. Аналогічні думки панують й у Києві.

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Конвульсії режиму

Вочевидь розуміючи, що програш є лише питанням часу, росія вдається до старих перевірених методів – розхитування ситуації в демократичних країнах. Прикладами зазначеного можуть слугувати пропутінські мітинги в європейських містах, під час яких, серед іншого, лунали вимоги припинити підтримку України та скасувати санкції проти росії.

Нещодавні протести проти високих цін на енергоринку з проросійським підтекстом свідчать про те, що росіяни хочуть скористатися страхами європейців. Вони демонструють, що проросійські сили використовують енергетичну кризу, яку розпалює "Газпром", щоб підірвати законні уряди в країнах Євросоюзу.

Так, в Празі відбувся протест за участю проросійських сил, які вимагали нейтралітету Чехії, відмови від підтримки України і нейтралітету у відносинах з росією, щоб знизити рекордні ціни на енергоносії та сировину. А в німецькому Лубміні відбулася акція протесту прихильників запуску російського газопроводу до Німеччини "Північний потік-2" і противників санкцій проти москви.

Подібна ситуація в іншому місті ФРН – Кельні. Там відбулася чергова акція протесту, де російська діаспора зібрала майже 2 тисячі демонстрантів з вимогою припинити підтримку німецьким урядом України та скасувати санкції проти рф.

У Києві різко відреагували на подібні акції. В Міністерстві закордонних справ України засудили проросійські мітинги й висловили переконання, що протестні дії не зможуть похитнути дружбу між Україною та Німеччиною і Чехією.

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"Проведення подібних шабашів під триколорами держави-агресора в центрі Європи є неприпустимим. Ці заходи не мали нічого спільного зі свободою слова та реальними настроями в Німеччині та Чехії", – написав у фейсбуці речник МЗС Олег Ніколенко.

Цілком зрозуміло, що енергетична криза має на меті зобразити її як наслідок підтримки України, а, отже, змусити європейські країни послабити допомогу Києву. Більше того, кремль воліє наростити на теренах ЄС хвилі популізму, які б у перспективі, шляхом вільного волевиявлення, змогли б привести до влади вигідних для москви політиків.

Втім, таке могло бути раніше. Наразі ж, після відкритого вторгнення росії в Україну, ситуація неабияк змінилася.

Після 24 лютого політики західного світу повинні діяти відповідально, відповідаючи на виклики кризи, але не потураючи популізму, який служить інтересам кремлівської воєнної машини. Тільки єдиним фронтом, навіть попри перешкоди, які існують, можна подолати російську неоімперіалістичну гідру.

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