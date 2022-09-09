"русскій мір" протримався недовго
Річ у тім, що Куп'янськ для орків був одним із лише двох залізничних вузлів на тимчасово окупованих територіях України, котрі могла контролювати армія рф.
Про важливе На Херсонщині в окупантів почався раптовий "падьож скота"
А до лютого 2022 року кремлівські пропагандони буквально рвали на собі тільняшку, що уміння використовувати залізничну логістику – це одна із "аналогов нет" особливостей армії рф.
Бронепоїзди не врятували
Схоже, росіяни вважали, що їх залізничні комунікації біля Куп'янська настільки захищені й настільки "тилові", що там можна пускати в хід бронепоїзди.
Не пропустіть Контрнаступ ЗСУ і все, що ви хотіли про нього знати, але боялися спитати
Серйозно, там армія рф вкрала вагони і тепловози в "Укрзалізниці" та зробила із них два бронепоїзди під назвами "волга" та "енисей", котрі за вогневою міццю дорівнювали неповній мотострілецькій роті.
Заодно поглянемо – окупанти використають ці бронепоїзди для "останнього бою" чи все ж для "драпу за сирійським нормативом".
Важливе – Жданов розповів, чи є шанси на звільнення Ізюма без бою: дивіться відео