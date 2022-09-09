"русскій мір" протримався недовго

Річ у тім, що Куп'янськ для орків був одним із лише двох залізничних вузлів на тимчасово окупованих територіях України, котрі могла контролювати армія рф.

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А до лютого 2022 року кремлівські пропагандони буквально рвали на собі тільняшку, що уміння використовувати залізничну логістику – це одна із "аналогов нет" особливостей армії рф.

Конкретно в цьому випадку рашистські ешелони йшли з бєлгорода через валуйки на Куп'янськ і далі – на тимчасово окупований Донбас. Щоб підтримувати піковий темп відстрілу в 60 тисяч снарядів щодоби влітку, оркам було потрібно постійно гнати навантажені боєкомплектом поїзди із рф.

Бронепоїзди не врятували

Схоже, росіяни вважали, що їх залізничні комунікації біля Куп'янська настільки захищені й настільки "тилові", що там можна пускати в хід бронепоїзди.

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Серйозно, там армія рф вкрала вагони і тепловози в "Укрзалізниці" та зробила із них два бронепоїзди під назвами "волга" та "енисей", котрі за вогневою міццю дорівнювали неповній мотострілецькій роті.

Заодно поглянемо – окупанти використають ці бронепоїзди для "останнього бою" чи все ж для "драпу за сирійським нормативом".

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