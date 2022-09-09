ЗСУ на в'їзді у Куп'янськ

У місцевих соціальних мережах почали з'являтися фото українських військових на в'їзді у Куп'янськ, який розташований на схід від Харкова, пише 24 канал. На фото бійці ЗСУ з українським прапором.

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До цього передувало фото прапору України, який підняли у центрі селища Шевченкове, яке за 35 кілометрів від Куп'янська.



Українські військові на в'їзді у Куп'янськ / Фото місцевих тг-каналів

Окупанти заявляють про складну ситуацію

Ставленики кремля в окупованому Куп'янську повідомляють, що "ситуація в районі складна". Також вони заявляють, що російські війська буцімто "утримують місто і воно в достатній безпеці".

На цьому тлі окупанти вирішили проводити "евакуацію" людей до росії та на окуповані території Луганської області. Про це заявляв гауляйтер Куп'янська.

Також пропагандисти переконують, що начебто жодній українській диверсійно-терористичній групі не вдалося зайти до Куп'янського району. Гауляйтер каже, що відповідні спроби буцімто були.

Окупанти перекидають техніку

Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що росія активно перекидає бронетехніку та особовий склад на Харківський напрямок. Відповідні відео з'явилися у соцмережах пропагандистів.

На відео видно, як пересувається російська техніка з літерою "О".



Росія перекидає техніку на Харківський напрямок / Скриншот відео з росЗМІ

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