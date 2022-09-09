Окупанти втікають до Вовчанська
Російські війська вирішили втекти із міста Куп'янськ. Загарбницькі війська не на жарт панікують. Раніше у Інституті вивчення війни зазначили, що упродовж наступних 72 годин ЗСУ зможуть відвоювати Куп'янськ.
Увага За три дні ЗСУ на Харківщині просунулися на 50 кілометрів
Тож, окупаційний "уряд" вирішив бігти з Куп'янська, де вони перебували впродовж весни та літа. Про це повідомив колаборант євгеній євтушенко. Мовляв, "на тлі всіх подій та евакуації уряду з Куп'янська обласний центр переноситься до Вовчанська".
Російські ЗМІ теж підтверджують, що ЗСУ вже надто близько підібралися до Куп'янська. А ось офіційна влада мовчить про провали на Харківщині та навіть не оголосили, що втратили Балаклію.
Коротко про контрнаступ ЗСУ на Харківщині
- ЗСУ продовжують проводити успішний і ефективний контрнаступ на Харківському напрямку. Поки ворог очікував активності лише на Півдні, нашим військовим вдалося вибити його на Харківщині.
- За даними генштабу, нашим захисникам вдалося усього за 3 дні просунутися майже на 50 кілометрів.
- ЗСУ звільнили з-під окупації Балаклію. Невдовзі її підтвердив президент. Володимир Зеленський виклав відео, як над Балаклією майорить український стяг.
- Бої за Балаклію стали справжнім розгромом російської армії. Про це свідчить розкидана на дорозі ворожа техніка.
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