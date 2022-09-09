Окупанти втікають до Вовчанська

Російські війська вирішили втекти із міста Куп'янськ. Загарбницькі війська не на жарт панікують. Раніше у Інституті вивчення війни зазначили, що упродовж наступних 72 годин ЗСУ зможуть відвоювати Куп'янськ.

Увага За три дні ЗСУ на Харківщині просунулися на 50 кілометрів

Тож, окупаційний "уряд" вирішив бігти з Куп'янська, де вони перебували впродовж весни та літа. Про це повідомив колаборант євгеній євтушенко. Мовляв, "на тлі всіх подій та евакуації уряду з Куп'янська обласний центр переноситься до Вовчанська".

Російські ЗМІ теж підтверджують, що ЗСУ вже надто близько підібралися до Куп'янська. А ось офіційна влада мовчить про провали на Харківщині та навіть не оголосили, що втратили Балаклію.

Коротко про контрнаступ ЗСУ на Харківщині

ЗСУ продовжують проводити успішний і ефективний контрнаступ на Харківському напрямку. Поки ворог очікував активності лише на Півдні, нашим військовим вдалося вибити його на Харківщині.

За даними генштабу, нашим захисникам вдалося усього за 3 дні просунутися майже на 50 кілометрів.

ЗСУ звільнили з-під окупації Балаклію. Невдовзі її підтвердив президент. Володимир Зеленський виклав відео, як над Балаклією майорить український стяг.

Бої за Балаклію стали справжнім розгромом російської армії. Про це свідчить розкидана на дорозі ворожа техніка.

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