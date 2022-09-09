Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. Він також зазначив, що Ізюмське угруповання ворога перебуває у "котлі", адже з одного боку шлях перекрили ЗСУ, а з іншого – дві водні перешкоди, як от річка Оскол та Сіверський Донець.

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"Ми вже бачили одного разу, як окупанти намагались перейти Сіверський Донець і як там активно працювала наша артилерія", – каже Нарожний.

За його словами, такий темп збережеться, можливо, навіть на декілька тижнів, ми у такому темпі будемо звільняти наші території.

Щодо кількості ворожої живої сили на Ізюмському напрямку – то мовиться про приблизно 12 тисяч, плюс техніка.

Друга цікава ситуація – Куп'янськ, адже ми там підійшли вже не просто у поле досяжності HIMARS, а вже й "Урагани" дістануть. Це дуже важлива логістична точка, не думаю, що у ворога там дуже багато шансів,

– переконаний експерт.

За його словами, у нас є час, приблизно до листопада – там вже підуть дощі. "Якщо ми завершуємо дві операції – Куп’янськ і Херсон до цього часу, то ми стоятимемо на цих позиціях аж до морозів", – додає він.

"В свою чергу, окупанти втратять до 30 тисяч особового складу, це з тих сил, які зайшли в Україну в лютому", – резюмує Павло Нарожний.

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