Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. Він також зазначив, що Ізюмське угруповання ворога перебуває у "котлі", адже з одного боку шлях перекрили ЗСУ, а з іншого – дві водні перешкоди, як от річка Оскол та Сіверський Донець.
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"Ми вже бачили одного разу, як окупанти намагались перейти Сіверський Донець і як там активно працювала наша артилерія", – каже Нарожний.
За його словами, такий темп збережеться, можливо, навіть на декілька тижнів, ми у такому темпі будемо звільняти наші території.
Щодо кількості ворожої живої сили на Ізюмському напрямку – то мовиться про приблизно 12 тисяч, плюс техніка.
Друга цікава ситуація – Куп'янськ, адже ми там підійшли вже не просто у поле досяжності HIMARS, а вже й "Урагани" дістануть. Це дуже важлива логістична точка, не думаю, що у ворога там дуже багато шансів,
– переконаний експерт.
За його словами, у нас є час, приблизно до листопада – там вже підуть дощі. "Якщо ми завершуємо дві операції – Куп’янськ і Херсон до цього часу, то ми стоятимемо на цих позиціях аж до морозів", – додає він.
"В свою чергу, окупанти втратять до 30 тисяч особового складу, це з тих сил, які зайшли в Україну в лютому", – резюмує Павло Нарожний.
Коротко про успіхи ЗСУ на фронтах
- Українські військові продовжують впевнено просуватися по всій лінії фронту. У Генштабі ЗСУ повідомили, що упродовж кількох останніх днів захисникам нашої держави на Харківщині вдалося відкинути ворога на 50 кілометрів.
- Також у Генштабі заявили, що українським бійцям вдалося звільнити понад 20 населених пунктів, а загальна площа повернутих території – 700 квадратних кілометрів.
- Вдалий контрнаступ українських військових на лінії Харків – Ізюм в росії обговорюють дуже активно. У росіян паніка – вони звинувачують у всьому російське командування.