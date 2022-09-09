Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. Он также отметил, что Изюмская группировка врага находится в "котле", ведь с одной стороны путь перекрыли ВСУ, а с другой – два водных препятствия, как река Оскол и Северский Донец.

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"Мы уже видели однажды, как оккупанты пытались перейти Северский Донец и как там активно работала наша артиллерия", — говорит Нарожный.

По его словам, такой темп сохранится, возможно даже на несколько недель, мы в таком темпе будем освобождать наши территории.

Что касается количества вражеской живой силы на Изюмском направлении, то речь идет о примерно 12 тысячах, плюс техника.

Вторая интересная ситуация – Купянск, ведь мы там подошли уже не просто в поле досягаемости HIMARS, а уже и "Ураганы" достанут. Это очень важная логистическая точка, не думаю, что у врага там очень много шансов,

– убежден эксперт.

По его словам, у нас есть время примерно до ноября – там уже пойдут дожди. "Если мы завершаем две операции – Купянск и Херсон до этого времени, то мы будем стоять на этих позициях вплоть до морозов", – добавляет он.

"В свою очередь, оккупанты потеряют до 30 тысяч личного состава, это из тех сил, которые зашли в Украину в феврале", — резюмирует Павел Нарожный.

Кратко об успехах ВСУ на фронтах