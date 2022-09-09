Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. Он также отметил, что Изюмская группировка врага находится в "котле", ведь с одной стороны путь перекрыли ВСУ, а с другой – два водных препятствия, как река Оскол и Северский Донец.
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"Мы уже видели однажды, как оккупанты пытались перейти Северский Донец и как там активно работала наша артиллерия", — говорит Нарожный.
По его словам, такой темп сохранится, возможно даже на несколько недель, мы в таком темпе будем освобождать наши территории.
Что касается количества вражеской живой силы на Изюмском направлении, то речь идет о примерно 12 тысячах, плюс техника.
Вторая интересная ситуация – Купянск, ведь мы там подошли уже не просто в поле досягаемости HIMARS, а уже и "Ураганы" достанут. Это очень важная логистическая точка, не думаю, что у врага там очень много шансов,
– убежден эксперт.
По его словам, у нас есть время примерно до ноября – там уже пойдут дожди. "Если мы завершаем две операции – Купянск и Херсон до этого времени, то мы будем стоять на этих позициях вплоть до морозов", – добавляет он.
"В свою очередь, оккупанты потеряют до 30 тысяч личного состава, это из тех сил, которые зашли в Украину в феврале", — резюмирует Павел Нарожный.
Кратко об успехах ВСУ на фронтах
- Украинские военные продолжают уверенно продвигаться по всей линии фронта. В Генштабе ВСУ сообщили, что в течение нескольких последних дней защитникам нашего государства в Харьковской области удалось отбросить врага на 50 километров.
- Также в Генштабе заявили, что украинским бойцам удалось освободить более 20 населенных пунктов, а общая площадь возвращенных территории – 700 квадратных километров.
- Удачное контрнаступление украинских военных на линии Харьков – Изюм в россии обсуждают очень активно. У россиян паника – они обвиняют во всем свое командование.