Как отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, на Балаклейском направлении ВСУ добились успехов. Поэтому те населенные пункты, которые удалось освободить от врага, уже проходят этап зачистки.

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Украинцев ожидает немало работы

Синегубов подчеркнул, что нас сейчас ожидает достаточно много работы, связанной с деоккупированными территориями. В населенных пунктах идет зачистка от российских захватчиков. Туда уже возвращаются полицейские и другие службы. Кроме того, свою работу возобновляют органы государственной власти. Вскоре будут проводить восстановление инфраструктуры, а также подготовку к отопительному сезону.

В регионе все еще опасно

Глава ОВА подчеркнул важность понимания того, что угроза никуда не исчезла. На фоне успехов ВСУ оккупанты только активизируют свои атаки. В последние дни враг увеличил количество обстрелов как Харькова, так и области.

Как отметил Синегубов, в результате этого страдают, а также гибнут мирные жители. Всех он призвал быть максимально осторожными. Поскольку наши военные выбивают захватчиков, то они в агонии продолжат все чаще и более жестоко терроризировать мирное население.

Оккупанты ночью били по Харьковщине

Глава ОВА ранее отметил, что российские военные этой ночью били по Харьковщине как ракетами, так и с РСЗО. Некоторые ракеты врага взрывались еще на территории россии. Но были и долетевшие. Так, в Харькове вспыхнул пожар, а также разрушения получили трехэтажное административное здание в Салтовском районе. Известно также о попадании в Киевский район, где от рук врага погибла 53-летняя женщина.

За прошедшие сутки удары фиксировали также в Изюмском, Харьковском, Чугуевском и Богодуховском районах. Известно, что утром 9 сентября в больницу доставили мужчину в Дергачевской общине. Известно, что в Чугуеве в результате обстрелов погибла 60-летняя женщина.

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