О том, как прошла ночь и в сутки в регионе рассказал глава ОВА Олег Синегубов. Враг бил как по Харькову, так и по области.

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Этой ночью враг интенсивно наносил ракетные и удары с РСЗО по Харькову и области. Часть ракет "самоликвидировалась" на территории России. В Харькове в результате российского террора произошел пожар и разрушение трехэтажного админздания в Салтовском районе, есть попадание в Киевском районе – пострадала одна женщина 53 лет,

– сообщил Синегубов.

Впоследствии он добавил, что 53-летняя женщина из-за обстрелов россиян, к сожалению, скончалась в больнице.

В сутки также были удары оккупантов по Изюмскому, Харьковскому, Чугуевскому, Богодуховскому районам.

В результате обстрелов есть пострадавшие

По словам Синегубова, ночью враг наносил интенсивные ушибы по Харьковскому району. Одна ракета попала в землю вблизи частных домов, повреждены окна.

Утром медики госпитализировали мужчину в Дергачевской общине. Там оккупанты продолжают совершать террор против мирного населения.

В Чугуеве из-за обстрелов кафиров погибла женщина 60 лет. Повреждены частные дома, учебно-спортивный центр, хозяйственные постройки.

Всего за сутки в Харьковской области медики госпитализировали 10 человек: 8 – в Харькове, 1 – в Лозовском районе, 1 – в Чугуевском районе. Еще 4 человека в сутки погибли. Среди них – 2 в Харькове, 1 – в Чугуевском и один в Изюмском районе.

Глава ОВА также рассказал, что наши военные отражают наступления российской оккупационной армии. В частности, в районах населенных пунктов Уды, Константиновка, Вернополье, Плоске и Каменка. Российская армия деморализована, отступая, пытается эвакуировать раненых и поврежденную технику.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

В Генштабе рассказывали, что на протяжении последних дней защитникам нашего государства на Харьковщине удалось отбросить врага на 50 километров. Удалось уволить более 20 населенных пунктов. В частности, город Балаклея теперь свободен.

Более того, специалисты уверены, что контрнаступление в ближайшие дни принесет очередные плоды . По прогнозам, в течение следующих 72 часов ВСУ смогут отвоевать еще и Купянск Харьковской области.

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