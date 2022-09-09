Про те, як минула ніч і загалом доба в регіоні розповів очільник ОВА Олег Синєгубов. Ворог бив як по Харкову, так і по області.
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Цієї ночі ворог інтенсивно завдавав ракетні та удари з РСЗВ по Харкову й області. Частина ракет "самоліквідувалася" на території росії. У Харкові внаслідок російського терору сталася пожежа та руйнація триповерхової адмінбудівлі в Салтівському районі, є влучання в Київському районі – постраждала одна жінка 53 років,
– повідомив Синєгубов.
Згодом він додав, що 53-річна жінка через обстріли росіян, на жаль, померла у лікарні.
За добу також були удари окупантів по Ізюмському, Харківському, Чугуївському, Богодухівському районах.
Внаслідок обстрілів є постраждалі
За словами Синєгубова, вночі ворог наносив інтенсивні удари по Харківському району. Одна ракета влучила в землю поблизу приватних будинків, пошкоджені вікна.
Зранку медики госпіталізували чоловіка в Дергачівській громаді. Там окупанти продовжують чинити терор проти мирного населення.
У Чугуєві через обстріли окупантів загинула жінка 60 років. Пошкоджені приватні будинки, учбово-спортивний центр, господарчі споруди.
Всього за добу на Харківщині медики госпіталізували 10 людей: 8 – у Харкові, 1 – в Лозівськосу районі, 1 – в Чугуївському районі. Ще 4 людини за добу загинули. Серед них – 2 у Харкові, 1 – у Чугуївському та одна в Ізюмському районі.
Очільник ОВА також розповів, що наші військові відбивають наступи російської окупаційної армії. Зокрема, у районах населених пунктів Уди, Костянтинівка, Вірнопілля, Плоске та Кам'янка. Російська армія деморалізована, відступаючи, намагається евакуювати поранених та пошкоджену техніку.
Контрнаступ ЗСУ на Харківщині
- У Генштабі розповідали, що упродовж кількох останніх днів захисникам нашої держави на Харківщині вдалося відкинути ворога на 50 кілометрів. Вдалось звільнити понад 20 населених пунктів. Зокрема, місто Балаклія тепер вільне.
- Ба більше, фахівці впевнені, що контрнаступ найближчими днями принесе чергові плоди. За прогнозами, упродовж наступних 72 годин ЗСУ зможуть відвоювати ще й Куп'янськ, що на Харківщині.
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