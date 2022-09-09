Про те, як минула ніч і загалом доба в регіоні розповів очільник ОВА Олег Синєгубов. Ворог бив як по Харкову, так і по області.

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Цієї ночі ворог інтенсивно завдавав ракетні та удари з РСЗВ по Харкову й області. Частина ракет "самоліквідувалася" на території росії. У Харкові внаслідок російського терору сталася пожежа та руйнація триповерхової адмінбудівлі в Салтівському районі, є влучання в Київському районі – постраждала одна жінка 53 років,

– повідомив Синєгубов.

Згодом він додав, що 53-річна жінка через обстріли росіян, на жаль, померла у лікарні.

За добу також були удари окупантів по Ізюмському, Харківському, Чугуївському, Богодухівському районах.

Внаслідок обстрілів є постраждалі

За словами Синєгубова, вночі ворог наносив інтенсивні удари по Харківському району. Одна ракета влучила в землю поблизу приватних будинків, пошкоджені вікна.

Зранку медики госпіталізували чоловіка в Дергачівській громаді. Там окупанти продовжують чинити терор проти мирного населення.

У Чугуєві через обстріли окупантів загинула жінка 60 років. Пошкоджені приватні будинки, учбово-спортивний центр, господарчі споруди.

Всього за добу на Харківщині медики госпіталізували 10 людей: 8 – у Харкові, 1 – в Лозівськосу районі, 1 – в Чугуївському районі. Ще 4 людини за добу загинули. Серед них – 2 у Харкові, 1 – у Чугуївському та одна в Ізюмському районі.

Очільник ОВА також розповів, що наші військові відбивають наступи російської окупаційної армії. Зокрема, у районах населених пунктів Уди, Костянтинівка, Вірнопілля, Плоске та Кам'янка. Російська армія деморалізована, відступаючи, намагається евакуювати поранених та пошкоджену техніку.

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині

У Генштабі розповідали, що упродовж кількох останніх днів захисникам нашої держави на Харківщині вдалося відкинути ворога на 50 кілометрів. Вдалось звільнити понад 20 населених пунктів. Зокрема, місто Балаклія тепер вільне.

Ба більше, фахівці впевнені, що контрнаступ найближчими днями принесе чергові плоди. За прогнозами, упродовж наступних 72 годин ЗСУ зможуть відвоювати ще й Куп'янськ, що на Харківщині.

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