Про це розповів начальник Слов'янської ОВА Вадим Лях. Через постійну небезпеку очільник громади вчергове закликав містян евакуюватися.

Зверніть увагу У Слов'янську в руїнах обстріляного будинку виявили тіло чоловіка

Ворог атакував Слов'янськ

За словами Ляха, минула ніч у громаді вкотре видалася неспокійною. Постраждав центр міста та промзона на вулиці Вокзальній. На щастя, обійшлося без жертв.

Характер та кількість руйнувань з'ясовують,

– зазначив очільник громади.

Окупанти знову обстріляли Слов'янськ: дивіться відео

Обстріли Слов'янська: останні новини

Як зазначили у місцевій ВЦА, у ніч проти 7 вересня окупанти атакували Слов'янськ. Один з ударів припав на житловий будинок.

Зауважимо, що перша атака, яку здійснили вороги, припала на школу №4 у мікрорайоні Черевківка. Там минулося без жертв. Що ж стосується другого "прильоту", то його зафіксували саме по житловому будинку. Як зазначив міський голова Вадим Лях, один з під'їздів зруйнований повністю. Відомо також, що сусідні споруди пошкоджено вибуховою хвилею.

Невдовзі надійшла інформація про пошкодження й у мікрорайоні Хімік. Там загарбники влучили у багатоповерхівки, а також школу №9. Відомо, що внаслідок атаки повибивало шибки. Крім того, вибухова хвиля стала причиною обриву електричної мережі надворі.

Як повідомили рятувальники, о 6:35 приступили до проведення аварійно-рятувальних робіт. Пізніше на місці розбору завалу виявили тіло чоловіка.

Варто переглянути – Двір Слов’янська накрило серією сильних ударів: дивіться відео