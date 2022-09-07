Внаслідок обстрілу частково зруйновано триповерховий житловий будинок. Про це розповіли у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Важливо Удар росії по Слов'янську: під завалами будинку залишаються щонайменше 3 людей

Нові деталі обстрілу Слов'янська

Як повідомляють рятувальники, о 6:35 приступили до проведення аварійно-рятувальних робіт. Станом на 14:00 на місці розбору завалу виявили тіло чоловіка.

Анкетні дані встановлюються. Роботи продовжуються,

– зазначили у ДСНС.



У Слов'янську є жертва / фото ДСНС України



Окупанти завдали ракетний удар по Слов'янську / фото ДСНС України

До речі, до проведення аварійно-рятувальних робіт залучили 38 осіб та 8 одиниць техніки, з них від ДСНС – 17 рятувальників та 3 одиниці техніки, від комунальних служб міста – 25 осіб та 5 одиниць техніки.



На місці обстрілу працюють рятувальники / фото ДСНС України



Росіяни вкотре обстріляли Слов'янськ / фото ДСНС України

Ракетний удар по Слов'янську: все, що відомо

Як зазначили у місцевій ВЦА, у ніч проти 7 вересня окупанти атакували Слов'янськ. Один з ударів припав на житловий будинок.

Зауважимо, що перша атака, яку здійснили вороги, припала на школу №4 у мікрорайоні Черевківка. Там минулося без жертв. Що ж стосується другого "прильоту", то його зафіксували саме по житловому будинку. Як зазначив міський голова Вадим Лях, один з під'їздів зруйнований повністю. Відомо також, що сусідні споруди пошкоджено вибуховою хвилею.

Невдовзі надійшла інформація про пошкодження й у мікрорайоні Хімік. Там загарбники влучили у багатоповерхівки, а також школу №9. Відомо, що внаслідок атаки повибивало шибки. Крім того, вибухова хвиля стала причиною обриву електричної мережі надворі.

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