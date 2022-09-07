Перший удар росіяни завдали по школі. На щастя, там обійшлося без жертв. Другий "приліт" був у житловий будинок. Про це повідомила Слов'янська військова цивільна адміністрація.

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росіяни обстріляли житловий будинок, багатоповерхівки та дві школи

Одне з влучань сталося в мікрорайоні Черевківка. Пошкоджена школа №4. На щастя, обійшлося без жертв. А ось друге влучання – у будинок на вулиці Торській,

– мовиться в повідомленні.

У житловому будинку повністю зруйновано один з під’їздів. Вибуховою хвилею пошкоджено і сусідні будівлі.

За інформацією Вадима Ляха, під завалами можуть бути люди. Зараз триває рятувальна операція. Кількість постраждалих поки що невідома.

Згодом стало відомо, що через обстріл у Слов'янську є пошкодження в мікрорайоні Хімік. Окупанти влучили у багатоповерхові будинки та школа на вулиці Донській. У будівлях вибиті шибки. Окрім того, вибуховою хвилею обірвало електричні мережі надворі.

Яка ситуація на Донбасі за даними Генштабу

На Краматорському напрямку ворог обстрілював райони Тетянівки, Кривої Луки, Спірного, Веселого та Григорівки.

На Бахмутському напрямку окупанти атакували з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії у районах Бахмутського, Соледара, Бахмута, Нью-Йорка, Зайцевого, Веселої Долини, Майорська та Яковлівки.

На Авдіївському напрямку під прицілом були такі населені пункти: Авдіївка, Опитне, Водяне, Тоненьке та Первомайське.

На Новопавлівському напрямку загарбники обстріляли райони Мар’їнки, Красногорівки, Новомихайлівки, Вугледара, Солодкого, Шевченко, Золотої Ниви, Павлівки та Времівки.

Російські окупанти не припинили наступ на Сході. Але українським військовим вдалося успішно відбити всі атаки росіян. Бої точилися в районах Григорівки, Зайцевого, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Веселої Долини та Опитного.

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