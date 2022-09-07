Первый удар россияне нанесли по школе. К счастью, там обошлось без жертв. Второй "прилет" был в жилой дом. Об этом сообщила Славянская ВГА.

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россияне обстреляли жилой дом, многоэтажки и две школы

Одно из попаданий произошло в микрорайоне Черевковка. Повреждена школа № 4. К счастью, обошлось без жертв. А вот второе попадание – в дом на улице Торской,

– говорится в сообщении.

В жилом доме полностью разрушен один из подъездов. Взрывной волной повреждены и соседние постройки.

По информации Вадима Ляха, под завалами могут находиться люди. Сейчас идет спасательная операция. Количество пострадавших пока неизвестно.

Впоследствии стало известно, что из-за обстрела в Славянске есть повреждения в микрорайоне Химик. оккупанты попали в многоэтажные дома и школа на улице Донской. В зданиях выбиты стекла. Кроме того, взрывной волной оборвало электрические сети на улице.

Какая ситуация на Донбассе по данным Генштаба

На Краматорском направлении враг обстреливал районы Татьяновки, Кривой Луки, Спорного, Веселого и Григорьевки.

На Бахмутском направлении оккупанты атаковали из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Бахмутского, Соледара, Бахмута, Нью-Йорка, Зайцева, Веселой Долины, Майорска и Яковлевки.

На Авдеевском направлении под прицелом были следующие населенные пункты: Авдеевка, Опросное, Водяное, Тоненькое и Первомайское.

В Новопавловском направлении захватчики обстреляли районы Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Угледара, Сладкого, Шевченко, Золотой Нивы, Павловки и Времовки.

Российские оккупанты не прекратили наступление на Востоке. Но украинским военным удалось успешно отразить все атаки россиян. Бои шли в районах Григорьевки, Зайцево, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Веселой Долины и Опросного.

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