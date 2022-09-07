В результате обстрела частично разрушен трехэтажный жилой дом. Об этом рассказали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Важно Удар россии по Славянску: под завалами дома остаются по меньшей мере 3 человека

Новые детали обстрела Славянска

Как сообщают спасатели, в 6:35 приступили к проведению аварийно-спасательных работ. По состоянию на 14:00 на месте разбора завала обнаружили тело мужчины.

Анкетные данные устанавливаются. Работы продолжаются,

– отметили в ГСЧС.



В Славянске есть жертва / фото ГСЧС Украины



Оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску / фото ГСЧС Украины

Кстати, к проведению аварийно-спасательных работ привлекли 38 человек и 8 единиц техники, из них от ГСЧС – 17 спасателей и 3 единицы техники, от коммунальных служб города – 25 человек и 5 единиц техники.



На месте обстрела работают спасатели / фото ГСЧС Украины



Россияне в очередной раз обстреляли Славянск / фото ГСЧС Украины

Ракетный удар по Славянску: все, что известно

Как отметили в местной ВГА, в ночь на 7 сентября оккупанты атаковали Славянск. Один из ударов пришелся на жилой дом.

Заметим, что первая атака, которую совершили враги, пришлась на школу №4 в микрорайоне Черевковка. Там обошлось без жертв. Что же касается второго "прилета", то его зафиксировали именно по жилому дому. Как отметил мэр Вадим Лях, один из подъездов разрушен полностью. Известно также, что соседние постройки повреждены взрывной волной.

Вскоре поступила информация о повреждениях и в микрорайоне Химик. Там захватчики попали в многоэтажки, а также в школу №9. Известно, что в результате атаки выбило стекла. Кроме того, взрывная волна стала причиной обрыва электрической сети на улице.

Стоит посмотреть – Враг ударил по школе и дому Славянска: смотрите видео