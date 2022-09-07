Как отмечают правоохранители, за прошедшие сутки враг 17 раз обстреливал Донбасс. К сожалению, не обошлось и без атаки Славянска, ежедневно страдающего от атак оккупантов.

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Под завалами все еще находятся люди

Полицейские отметили, что около 4 часов российские военные выпустили ракеты по северу Донецкой области. В результате в Краматорске повреждена больница, а в Константиновке – частный дом.

Но больше всего разрушений потерпел именно Славянск. Там враг уничтожил школу, отоларингологическую больницу, здание Станции юных техников, а также многоэтажку. На месте попаданий уже работают спасатели, а также правоохранители. Первые занимаются разбором завалов.

Последствия ракетного удара по дому в Славянске / Фото Полиции

Уже известно, что в ловушке из уничтоженного бетона и строительного мусора находятся три человека – двое мужчин, а также одна женщина. Полицейские подчеркивают, что все они мирные жители города.

Всего известно, что за прошедшие сутки в Донецкой области враг разрушил и повредил 18 гражданских объектов. Причем 12 из них – жилые дома.

Что известно о ракетном ударе по Славянску

Как отметили в местной ВГА, в ночь на 7 сентября оккупанты атаковали Славянск. Один из ударов пришелся на жилой дом, уничтожив его.

Заметим, что первая атака, которую совершили враги, пришлась на школу №4 в микрорайоне Черевковка. Там обошлось без жертв. Что касается второго "прилета", то его зафиксировали именно по жилому дому. Как отметил мэр Вадим Лях, один из подъездов разрушен полностью. Известно также, что соседние постройки повреждены взрывной волной.

Вскоре поступила информация о повреждениях и в микрорайоне Химик. Там захватчики попали в многоэтажки, а также в школу №9. Известно, что в результате атаки выбило стекла. Кроме того, взрывная волна стала причиной обрыва электрической сети на улице.

Достойно внимания – враг ударил по школе и дому в Славянске: смотрите видео