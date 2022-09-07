Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он заметил, что по городу проезжают машины врага, но уже с новой, необычной для нас маркировкой.

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Колонна двигалась в сторону Бердянска

Советник мэра подчеркнул, что машины с новыми пометками двигались в сторону Бердянска. Они перевозили САУ "Гиацинт" по проспекту Металлургов. Если обратить внимание на маркировку, то она отличается от привычных для нас Z, V, а также обычных кругов. На этот раз враг замечает свою технику с помощью перечеркнутого круга или фигуры, напоминающей щит.

Сопротивление в Мариуполе растет

Заметим, что в Мариуполе набирает безумные обороты акция "Ї" . В ее рамках на улицах города появляются надписи с буквой украинского алфавита. Петр Андрющенко заметил, что оккупантов это изрядно бесит и пугает одновременно. Поэтому они буквально бегают по городу в попытках зарисовать эту букву. Но ничего не удается, ведь местные партизаны рисуют их снова и снова.

Движение сопротивления Мариуполя призывает местных жителей приобщаться. Их просят рисовать букву "Ї" всем, что попадет под руки. Это могут быть и мел, и ручка, и маркер, и корректор. Да и вообще все, что вздумается. Главное – дать врагу четко понять, что им уже недолго осталось.

Заметим, что ранее движение сопротивления придумало очередную страшилку для оккупантов. Речь шла о том, что в Мариуполе все еще остались защитники "Азовстали". И что они просто ожидают подходящего момента, чтобы начать охоту.

Кроме того, они отлично знают, где расположены российские мины, которые могут в любой момент взорваться. Поэтому по благим соображениям партизаны "приглашают" на эти места российские патрули. Как отметил Петр Андрющенко, не всем удается вернуться.

Что касается таких взрывов, то в городе они происходили уже несколько раз. Но, сообщает Андрющенко, враги не готовы признавать активность движения сопротивления. Поэтому они просто лгут о каком-то разминировании, указывая другое расположение.

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