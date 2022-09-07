Жена бойца полка защитников Мариуполя Екатерина Плечистова рассказала 24 каналу, что у украинских защитников есть проблемы с питанием. По словам девушки, они очень похудели и стали весить примерно по 50 килограммов.

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Воины выглядят очень плохо

Невеста одного из защитников Анна Науменко отметила, что министерство обороны россии 30 июля опубликовало список с личными данными украинских военнопленных, якобы погибших в оккупированной Еленовке Донецкой области.

Однако достоверность указанных в списке имен пока не подтверждена. Оккупанты также обнародовали список, где есть 73 раненых. Родные не доверяют информации россиян. Более того, неизвестно в каком состоянии находятся раненые украинские защитники.

В телеграме также часто появляются видео с нашими воинами из больницы в Донецке, они выглядят крайне плохо. Хоть одежду какую им дали, хоть что-то,

– сказала женщина.

Теракт в Еленовке: что известно

Ночью 29 июля в колонии в Еленовке произошел сильнейший взрыв. Там находились пленные защитники Мариуполя.

По сообщению российских источников, около 40 украинцев были убиты. В то же время ни один "сотрудник" колонии не пострадал.

Россияне пытаются перекинуть вину на ВСУ. Однако выводы международного разведывательного сообщества InformNapalm указывают на то, что россия могла совершить теракт в Еленовке термобарическим оружием.

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