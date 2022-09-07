Дружина бійця полку захисників Маріуполя Катерина Плечістова розповіла 24 каналу, що в українських захисників є проблеми з харчуванням. За словами дівчини, вони дуже схудли й стали важити приблизно по 50 кілограмів.
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Воїни мають вкрай поганий вигляд
Наречена одного з захисників Ганна Науменко зазначила, що міністерство оборони росії 30 липня опублікувало список з особистими даними українських військовополонених, які нібито загинули в окупованій Оленівці на Донеччині.
Проте достовірність вказаних у списку імен наразі не підтверджена. Окупанти також оприлюднили список, де є 73 поранених. Рідні не довіряють інформації росіян. Ба більше, невідомо в якому стані перебувають поранені українські захисники.
У телеграмі також часто з'являються відео з нашими воїнами з лікарні в Донецьку, мають вигляд вони вкрай поганий. Хоч одежу якусь їм дали, хоч щось,
– сказала жінка.
Теракт в Оленівці: що відомо
- Вночі 29 липня у колонії в Оленівці стався сильний вибух. Там перебували полонені захисники Маріуполя.
- За повідомленням російських джерел, близько 40 українців були вбиті. Тим часом жоден "співробітник" колонії не постраждав.
- Росіяни намагаються перекинути провину на ЗСУ. Однак висновки міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm вказують на те, що росія могла вчинити теракт в Оленівці термобаричною зброєю.
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