Дружина бійця полку захисників Маріуполя Катерина Плечістова розповіла 24 каналу, що в українських захисників є проблеми з харчуванням. За словами дівчини, вони дуже схудли й стали важити приблизно по 50 кілограмів.

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Воїни мають вкрай поганий вигляд

Наречена одного з захисників Ганна Науменко зазначила, що міністерство оборони росії 30 липня опублікувало список з особистими даними українських військовополонених, які нібито загинули в окупованій Оленівці на Донеччині.

Проте достовірність вказаних у списку імен наразі не підтверджена. Окупанти також оприлюднили список, де є 73 поранених. Рідні не довіряють інформації росіян. Ба більше, невідомо в якому стані перебувають поранені українські захисники.

У телеграмі також часто з'являються відео з нашими воїнами з лікарні в Донецьку, мають вигляд вони вкрай поганий. Хоч одежу якусь їм дали, хоч щось,

– сказала жінка.

Теракт в Оленівці: що відомо

Вночі 29 липня у колонії в Оленівці стався сильний вибух. Там перебували полонені захисники Маріуполя.

За повідомленням російських джерел, близько 40 українців були вбиті. Тим часом жоден "співробітник" колонії не постраждав.

Росіяни намагаються перекинути провину на ЗСУ. Однак висновки міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm вказують на те, що росія могла вчинити теракт в Оленівці термобаричною зброєю.

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