Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зауважив, що містом проїжджають машини ворога, але вже з новим, незвичним для нас маркуванням.

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Колона рухалася у бік Бердянська

Радник мера підкреслив, що машини з новими позначками рухалися у бік Бердянська. Вони перевозили САУ "Гіацинт" проспектом Металургів. Якщо звернути увагу на маркування, то воно відрізняється від звичних для нас Z, V, а також звичайних кіл. Цього разу ворог помічає свою техніку за допомогою перекресленого чи то кола, чи то фігури, яка нагадує щит.

Спротив у Маріуполі росте

Зауважимо, що у Маріуполі набирає шалених обертів акція "Ї". У її рамках на вулицях міста з'являються написи з відповідною літерою українського алфавіту. Петро Андрющенко зауважив, що окупантів це неабияк бісить та лякає водночас. Тож вони буквально бігають містом у спробах замалювати цю літеру. Але нічого не вдається, адже місцеві партизани малюють їх знову і знову.

Рух опору Маріуполя закликає місцевих мешканців долучатися. Їх просять малювати літеру "Ї" усім, що потрапить під руки. Це можуть бути і крейда, і ручка, і маркер, і коректор. Та й узагалі, все, що заманеться. Головне – дати ворогові чітко зрозуміти, що їм уже не довго залишилося.

Зауважимо, що раніше рух спротиву придумав чергову страшилку для окупантів. Мовилося про те, що в Маріуполі все ще залишилися захисники "Азовсталі". І що вони просто очікують слушного моменту, щоб почати полювання.

Крім того, вони чудово знають, де розташовані російські міни, які можуть у будь-який момент вибухнути. Тож з благих міркувань партизани "запрошують" на ці місця російські патрулі. Як зазначив Петро Андрющенко, не всім вдається повернутися.

Щодо таких вибухів, то у місті вони ставалися уже кілька разів. Але, передає Андрющенко, вороги не готові визнавати активність руху опору. Тож вони просто брешуть про якесь там розмінування, вказуючи інше розташування.

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