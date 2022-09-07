Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що акція "Ї" у Маріуполі триває. І, здається, лиш набирає обертів.

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Окупанти намагаються замальовувати літери

Андрющенко також розповів, що росіяни бігають містом та намагаються замальовувати унікальну літеру українського алфавіту. Проте даремно. Оскільки літери "Ї" з'являються на вулицях міста знову й знов.

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Тим часом рух опору у Маріуполі закликає жителів міста долучатися до акції – малювати літеру "Ї" крейдою, рукою, маркером, коректорами – усім, чим доступно.

Тим часом окупанти вже відкрили на партизанів полювання, назвавши їх терористичним угрупуванням.

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Людям, які хочуть виїхати з тимчасово окупованого Маріуполя, російські окупанти та гауляйтери цинічно брешуть, що українська влада посадить їх до в'язниці. Але це фейки.

Українська сторона навпаки закликає виїжджати з міста на підконтрольні території України.

Покарання чекає лише на тих, хто: погоджується займати керівні посади, відкрито підтримує окупантів, займається пропагандистською діяльністю, виступає проти територіальної цілісності України та змушує інших співпрацювати з колаборантами.

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