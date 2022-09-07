Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что акция "Ї" в Мариуполе продолжается. И, кажется, только набирает обороты.

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Оккупанты пытаются зарисовывать буквы

Андрющенко также рассказал, что россияне бегают по городу и пытаются зарисовывать уникальную букву украинского алфавита. Однако зря. Поскольку буквы "Ї" появляются на улицах города снова и снова.

В Мариуполе становится больше "Ї": фото из соцсетей

Между тем, движение сопротивления в Мариуполе призывает жителей города присоединяться к акции – рисовать букву "Ї" мелом, ручкой, маркером, корректорами – всем, чем могут.

Тем временем оккупанты уже открыли на партизан охоту, назвав их террористической группировкой.

Оккупанты пугают мариупольцев тюрьмой, чтобы они не выезжали из города

Людям, которые хотят уехать из временно оккупированного Мариуполя, российские оккупанты и гауляйтеры цинично врут, что украинские власти посадят их в тюрьму. Но это фейки.

Украинская сторона, наоборот, призывает выезжать из города на подконтрольные территории Украины.

Наказание ждет только тех, кто: соглашается занимать руководящие должности, открыто поддерживает оккупантов, занимается пропагандистской деятельностью, выступает против территориальной целостности Украины и заставляет других сотрудничать с коллаборантами.

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