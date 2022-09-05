Буква "Ї" теперь появляется в разных уголках Мариуполя. Об этом сообщили в горсовете.

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Буква "Ї" – символ сопротивления Мариуполя

В частности, буква была замечена в самом центре города возле памятника Тарасу Шевченко. "Ї" стала знаком независимости и сопротивления. Мариупольцев призывают рисовать в парках, скверах, площадях, на столбах и заборах, чтобы показать, что Мариуполь – это Украина.



Партизаны запугивают врага в Мариуполе / фото Мариупольский горсовет



Буква "Ї" стала символом сопротивления / фото Мариупольский горсовет

Заявление партизан

Как оказалось, буква "Ї" означает ""Їб*ш русню".

"Мы, группа Мариупольского сопротивления, заявляем: Мариуполец, если ты не пошел на сотрудничество с врагом, не работаешь на врага, не оправдываешь оккупацию, не помогаешь созданию лжи о наших военных, если ты такой, как мы, кто потерял все из-за российских бомб – ты в безопасности. Мы тебе не враг", – говорят партизаны.

А касательно тех, кто наводил ракеты на дома украинцев, помогал оккупантам и работал на них, партизаны заявили, что знают, где они живут и следят за ними.

Мы видим тебя. Мы за тобой следим. Мы знаем, где ты живешь. Будем еб*шить русню повсюду. Мы – возмездие!

– отметили в Мариупольском сопротивлении.

В Мариуполе партизаны сожгли склад россиян

Награбленное имущество мариупольцев оккупанты хранили на складе. Однако оставшиеся партизаны в оккупированном городе не дали вывезти украденное. Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Он отметил, что россияне грабили дома людей.

"В Мариуполе также присутствует партизанское движение. Имеем подтвержденную информацию, что мариупольское сопротивление подожгло склад оккупантов, на котором те собирали награбленные в городе вещи – преимущественно обворовывая квартиры местных. Наши партизаны подожгли этот склад, чтобы никакое имущество не досталось россиянам", – сообщил Бойченко.

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