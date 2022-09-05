Літера "Ї" тепер з’являється у різних куточках Маріуполя. Про це повідомили у міськраді.

До теми Вибух у Маріуполі: Андрющенко розповів, як партизани перехитрили окупантів

Літера "Ї" – символ спротиву Маріуполя

Зокрема, літеру помітили у самому центрі міста біля пам’ятника Тарасу Шевченку. "Ї" стала знаком незалежності та спротиву. Маріупольців закликають малювати у парках, скверах, площах, на стовпах та парканах, щоб показати, Маріуполь – це Україна.



Партизани залякують ворога у Маріуполі / фото Маріупольська міськрада



Літера "Ї" стала символом спротив / фото Маріупольська міськрада

Заява партизанів

Як виявилось, літера "Ї" означає "Їб*ш русню".

"Ми, група Маріупольського спротиву, заявляємо: Маріуполець, якщо ти не пішов на співпрацю із ворогом, не працюєш на ворога, чи не виправдовуєш окупацію, не допомагаєш створенню брехні про наших військових, якщо ти такий як ми, хто втратив усе через російські бомби – ти в безпеці. Ми тобі не ворог", – кажуть партизани.

А щодо тих, хто наводив ракети на будинки українців, допомагав окупантам та працював на них, партизани заявили, що знають, де вони живуть та стежать за ними.

Ми тебе бачимо. Ми за тобою стежимо. Ми знаємо. де ти живеш. Будемо Їб*шити русню всюди. Ми – відплата!

– наголосили у Маріупольському спротиві.

У Маріуполі партизани спалили склад росіян

Награбоване майно маріупольців окупанти зберігали на складі. Проте партизани, які залишилися в окупованому місті, не дали вивезти вкрадене. Про це розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко. Він зазначив, що росіяни грабували домівки людей.

"У Маріуполі також присутній партизанський рух. Маємо підтверджену інформацію, що маріупольський супротив підпалив склад окупантів, на якому ті збирали награбовані у місті речі – переважно обкрадаючи людські квартири. Наші партизани підпалили цей склад, щоб ніяке майно не дісталося росіянам", – повідомив Бойченко.

Варто переглянути – Українські партизани жахають ворога в Мелітополі: дивіться відео