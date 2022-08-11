Про це розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко. Він зазначив, що росіяни грабували домівки людей.

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"У Маріуполі також присутній партизанський рух. Маємо підтверджену інформацію, що маріупольський супротив підпалив склад окупантів, на якому ті збирали награбовані у місті речі – переважно обкрадаючи людські квартири. Наші партизани підпалили цей склад, щоб ніяке майно не дісталося росіянам", – сказав Бойченко.

Не всі підтримують окупантів

За словами мера, у Маріуполі та інших містах Донеччини, люди поширюють синьо-жовту символіку. Бойченко зазначив, що не всі, хто залишився в окупації, підтримують росію.

Лише 6% містян поїхало до росії, лише 6%,

– сказав Бойченко.

Вибухи у місті

Поблизу екоринку у Маріуполі 10 серпня лунали вибухи. У Маріупольській міській раді вважають, що це справа рук сил спротиву.

Що робить росія у Маріуполі

окупанти намагаються змусити українців воювати у росармії. Мобілізацію проводять приховану й надсилають SMS. Радник голови міста Петро Андрющенко просить чоловіків шукати способи втечі з міста.

"Джерела з оточення гауляйтера іващенка повідомляють, що забезпечення мобілізації – одна з умов його виживання. Буквально. Маріупольські чоловіки. Евакуюйтесь поки є можливість. Не перетворюйте себе на гарматне м'ясо", – заявив Андрющенко.

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