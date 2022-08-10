Перші деталі розповіли у Маріупольській міській раді. Там припустили, що могла спрацювати Маріупольська група спротиву.

Важливо Окупанти у Маріуполі розсилають смс із закликом мобілізуватися у їхню армію

Попередньо, вибух прогримів приблизно о 12:00.

Ми не можемо ані спростувати, ані підтвердити інформацію про роботу Маріупольської групи спротиву. Чекаємо уточнених новин,

– додали у Маріупольській міській раді.

Очевидці у соцмережах повідомляють про дуже потужні вибухи. У квартирах, де ще залишилися вікна після російського "визволення", вони задрижали.

Що відбувається у Маріуполі: останні новини

Російські окупанти депортують громадян України з міста. Зокрема рашисти примусово депортують українців до Росії. А також не дають людям виїхати в Україну, погрожуючи розправою над ними та їхніми дітьми. Крім того, окупанти продовжують вивозити з Маріуполя все вціліле – від транспорту до дитячих майданчиків.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що маріупольців вивозять в економічно депресивні регіони, аж до Далекого Сходу. Найбільш дальня точка, про яку відомо – це селище Врангеля, що вже майже у Японії. Щоразу людей вивозять якомога далі.

Також у місті російські загарбники намагаються повністю русифікувати навчання. Відомо, що вони хочуть викладати усього три предмети – російську мову та літературу, історію росії та математику. Жителі окупованого Маріуполя змушені стояти у довгих чергах під палаючим сонцем, щоб отримати пайок.

Загалом життя у Маріуполі після російського "визволення" стало нестерпним. Ситуація є особливо критичною для інсулінозалежних мешканців, адже вони мають лише одну можливість отримати ліки. Зробити це дуже непросто.

Петро Андрющенко розказав про ситуацію в Маріуполі: дивіться відео