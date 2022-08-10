Чоловіків, що проживають у Маріуполі, просять терміново евакуюватись. Про це заявив радник голови міста Петро Андрющенко.

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Мобілізація – умова виживання гауляйтерів

"Рекламне" повідомлення про вступ до армії окупантів отримали користувачі окупаційного мобільного зв’язку "Фенікс".

Джерела з оточення гауляйтера іващенка повідомляють, що забезпечення мобілізації – одна з умов його виживання. Буквально. Маріупольські чоловіки. Евакуюйтесь поки є можливість. Не перетворюйте себе на гарматне м’ясо,

– закликав Андрющенко.

Це свідчить про те, що у російських окупантів не все так добре на фронті, як вони це намагаються показати по своїм пропаганд-каналам. Вони бояться контрнаступу ЗСУ та готові використовувати жителів окупованих територій у якості гарматного м'яса, аби прикрити свої позиції.



Повідомлення маріупольцям від окупантів / фото Петро Андрющенко

Як окупанти проводять мобілізацію

Нагадаємо, що у квітні на околицях Маріуполя окупанти почали примусово мобілізовувати чоловіків. Їх хочуть використати як гарматне м’ясо у вуличних боях.

Окупанти намагалися мобілізувати українських чоловіків у захопленому Ізюмі. Проте в них не вийшло примусити людей, ймовірно, ніхто не зголосився стати до лав російської армії.

Важливо зазначити, що на окупованих територіях Донецької та Луганської областей незабаром не залишиться чоловіків. Джерела 24 каналу у розвідці повідомляють, що російські окупанти знову почали проводити примусову "мобілізацію".

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