В частности это касается Мангушского района. О новых "решениях" оккупантов рассказал советник городского главы Петр Андрющенко 6 сентября.

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Оккупационная "власть" готовит мобилизацию в Мариуполе и близлежащих районах

31 августа в Мангуше Мариупольского района состоялось заседание гауляйтеров по срочной мобилизации.

От "донецкого руководства" поступило указание срочно восстановить военный учет в Мариупольском районе. Более того, такое протокольное поручение положено на бумагу. Это означает, что по крайней мере Мангушский район ждет уже официальная мобилизация в течение сентября,

– говорится в сообщении.

По данным Андрющенко и руководства, такое же указание поступило и в Мариуполь. Но исполнение отсрочено на 2 недели. То есть в 20 числах сентября Мариуполь и район ожидает первая волна мобилизации.

Советник городского мэра обращается к мужчинам призывного возраста с просьбой немедленно эвакуироваться. Ведь их превратят в "пушечное мясо"

"Поэтому, мужчины мобилизационного возраста. Пока не введен запрет – эвакуируйтесь. Любым путем в любую сторону. Не дайте превратить себя в пушечное мясо", – написал Петр Андрющенко.

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